新巴車長被捕｜黑盒揭事發車速約30公里　工會：並非快速接近警員

一名新巴車長於9月6日九龍遊行期間，被警方指無故響咹及快速行駛，「一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員」，以及袋內有士巴拿，涉嫌危險駕駛及藏有攻擊性武器被捕。 新巴職工會理事長林錦標今日（9日）受訪時稱，翻查紀錄顯示事發時車速約30公里，當時路段限速50公里，足證完全符合道路要求，而非警方所言的「快速接近警員」。錄影片段亦顯示，車長於有人走出馬路及有人接近巴士時，先後響咹3次，亦因見到有警員走出路面，而將巴士從中線欲移往快線，林錦標稱道路指引是司機見到有危險可響咹示警，不知警方為何指稱「無故響咹」。

新巴職工會理事長林錦標接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，逐點反駁警方拘捕新巴車長的指控。

時速30公里合符道路要求

林透露，翻查涉事巴士的行車紀錄，顯示事發車速約為時速30公里，符合該段道路的限速50公里要求，涉事車長是慢速行駛，並非警方所指的「快速行駛、接近警務人員」。

車長於有人走出馬路、有人接近巴士時曾響咹

巴士的錄影片段顯示，車長曾響咹3次，林錦標引述車長解釋，因當時有人走出馬路故響咹，及後有人接近巴士時亦曾響咹，車長亦因馬路有警車及警員，欲將巴士由中線移往快線，之後就被警員截停遂停車。

林錦標認為，車長的解釋合理，又指道路條例中，列明路上有危險時，司機可響咹示警，不知為何警方會指稱涉「無故響咹」。

新巴知悉車長會自備士巴拿調校倒後鏡

涉事車長的袋內有士巴拿，被警方指涉嫌干犯「藏有攻擊性武器」罪。林錦標稱同業均表示，開工時會用士巴拿及螺絲批等工具調校倒後鏡。新巴發言人亦曾指，知悉車長會自備士巴拿調校倒後鏡角度，該公司並無禁止此做法，車長亦可於站長室借工具使用。

林錦標指，新巴將視乎涉事車長心情是否平伏，若車長認為可以開工，新巴承諾可隨時安排，並已提供法律支援。