新冠肺炎｜放寬四人一枱　市民未能耍太極多時　改為與友飲茶相聚

政府今天（11日）起放寬防疫措施，限聚令上限為四人，食肆容許四人一枱。麻雀天九耍樂處所和遊戲機中心等可以重開。 旺角一間酒樓早市熱鬧，有打太極的市民稱體育場所關閉多時，今天特意和打太極朋友飲茶相聚，亦有打工仔上班前和父母飲茶。

政府9月11日起放寬防疫措施，食肆最多可四人一枱，早上不少市民二至四人一枱飲茶。（張浩維攝）

位於旺角的倫敦大酒樓早市熱鬧，幾乎全部枱坐了二至四人，而搭枱客人的桌上會有擋板分隔。酒樓設有執枱專員，所有員工有配戴口罩，部分員工有戴防疫面罩。

因應第三波疫情體育場地關閉多時，以往每星期打太極三至四日的李女士表示，二人限聚令下一個多月沒見一起耍太極的朋友，食肆放寬每枱人數限制至四人的首天就約同三名朋友飲早茶，說四人同枱比較容易約飲茶。

她來到酒樓才知道設有執枱專員，他們只會為客人收拾骯髒碗碟，不會添茶，李小姐認為酒樓防疫措施安排妥善。她表示平時少外出，也完成全民檢測，不太擔憂疫情。她通常會和八至十人練習太極，目前實施四人限聚令，即使體育場地重開，暫時都不會訂場，除非再進一步放寬措施。

酒樓增設了戴手套的執枱專員負責收拾碗筷，他們不會傳菜，防止交叉感染。（張浩維攝）

酒樓桌上設有擋板，分隔搭枱客人。（張浩維攝）

9時許來到酒樓的梁先生表示父母喜歡飲茶，兩個月後可三人同枱，特地陪他們飲早茶後才上班。他認為酒樓有擋板可彈性安排客人搭枱，不過傾向自己和家人一枱。他指最近放寬措施也不多出外用餐，希望政府可以延長晚市堂食時間，方便打工一族。

熟客范女士約同九旬媽媽和弟弟飲早茶，闊別三個月多，她表示想念酒樓點心，「叫多咗嘢食」，以往每星期習慣飲茶兩至三次。她指子女擔心她被感染，不想她去酒樓。雖然放寬防疫措施，但她表示長者年紀大，都會避免去人多地方，並做好個人衛生。

酒樓副總經理蘇萬誠表示，食肆由二人放寬至四人一枱，預料比早前生意額多五成。（張浩維攝）

酒樓副總經理蘇萬誠表示，食肆由二人放寬至四人一枱，預料比早前生意額多五成，但酒樓仍有其他限制，只可容納通常一半數目座位，增加難以回復至疫情前生意。早前每天確診個案過百宗，酒樓增設了戴手套的執枱專員負責收拾碗筷，他們不會傳菜，防止交叉感染。但他說有時客人心急，也會有其他侍應幫忙收拾。他表示現時沒有辦任何酒席，期望生意會隨着疫情放緩而好轉。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼