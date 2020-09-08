限聚令周五起放寬至4人　迪士尼樂園及海洋公園有望9月18日重開

政府今日（8日）宣布新一輪最新防疫措施，在本周五（9月11日）起，將食肆上限由2人放寬至4人一枱，限聚令會由二人放寬至四人。 此外，遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、麻雀天九耍樂處所，所有運動場所都會重開。參加者除了在個別情況下獲豁免，其餘時間都要佩戴口罩。不過，浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK、泳池、波波池仍要關閉。 當局又預告，除非疫情逆轉，當局希望能在9月18日，撤銷主題公園以及會展活動的社交距離限制，亦會在下階段陸續有條件重開其他處所。

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食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長徐英偉今日一同見記者，交代最新一輪防疫措施。

食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長徐英偉今日一同見記者，交代最新一輪防疫措施。（高仲明攝）

限聚令放寬至四人 食肆最多4人一枱

食肆上限由2人放寬至4人一枱，至於其他限制不變，包括餐廳人數不得超過座位數目50%、堂食時間至晚上10時等。

此外，限聚令會由二人放寬至四人，在9月11日零時零分生效。而口罩令仍然會繼續生效，任何人在交通工具、指明公眾地方要佩帶口罩，在9月11日至9月17日生效。

9月8日，政府宣布放寬社交距離措施，食肆堂食由二人放寬至四人一枱。（資料圖片／梁鵬威攝）

主題公園仍要關閉 有望下周五起重開

在公眾娛樂場所中，每一個娛樂遊戲站、遊戲機或設施，均不得超過4人駐留，當中博物館雖然可以重開，但不得超過可容納人數的50%，且每個小組不得超過4人，每個小組亦要至少1.5米距離或設有效分隔。同時，自修室、圖書館等亦能重開。

然而，波波池、主題公園則仍要關閉。不過，若情況許可，當局希望能在9月18日（即下周五）間，在主題公園撤銷社交距離限制；而在表演場所，則不得有現場觀眾，若疫情穩定，政府希望10月能有現場觀眾的演出活動。



9月8日，政府宣布放寬社交距離措施，但主題樂園仍須關閉。（資料圖片／梁鵬威攝）

開放戶外運動場所

而在體育處所，政府會陸續開放戶外等的運動場所，除了飲食、在戶外運動或淋浴時，參加者都要佩戴口罩，而在「可行的情況」下亦要量度體溫。

在處所內，每個小組不得超過4人，每個小組之間要距離至少1.5米，或設有某種形式的有效分隔，器材在每次使用之前或之後，均要清潔和消毒。

9月8日，政府宣布放寬社交距離措施，所有室內外運動場將重開。（資料圖片）

公眾溜冰場只容許小組訓練

在遊樂場所中，桌球館、公眾保齡球的每張桌球枱、每條球道不得超過四人使用，在下一位租用者使用前，須要先為設施消毒，但桌球枱及球道只可用「隔一張/條，開一張/條」方式開放；而在公眾溜冰場中，只容許進行小組或私人教導，連同教練在內，同樣每個小組不得超過四人。

至於麻將天九耍樂處所，所有麻將天九枱之間要有至少1.5米距離，或須設有有效分隔。而當整副牌有新玩家加入時，須予更換，或使用「效力耐久」的消毒劑。

9月8日，政府宣布放寬社交距離措施，但卡拉OK仍要關閉。（資料圖片／張浩維攝）

派對房間、泳池等仍要關閉

浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK、泳池仍要關閉。不過食衞局局長陳肇始指，除非疫情逆轉，預告下一階段會有條件重開相關處所。

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