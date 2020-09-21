復課︱基層學童獲恒隆義工贈開學包　助追學習進度　紓解經濟壓力

新冠肺炎持續大半年，疫情對基層家庭造成重創，在資源不足的環境下，基層學童的學習進度也被拖慢。 隨著疫情緩和，政府宣布9月23日分階段復課，恒隆一心義工隊趁新學年為基層學生準備開學包，包括上網卡、文具和防疫物資等，紓緩其家庭的經濟壓力。

向基層學生派發開學包

香港社區組織協會在上月底訪問733名貧窮兒童，超過9成(96.5%)的受訪學童表示網上上堂或學習有困難，原因包括缺乏基本電腦和上網裝置、網速和網量不夠、居住環境惡劣不適合上課等，令學習進度落後，拉闊貧富的學習差距；另一方面，長期對著電子屏幕有損視力和專注力，家中缺乏運動空間也不利身心發展。

有見及此，恒隆一心義工隊聯同聖雅各福群會及陳校長免費補習天地，為150名基層學童準備實用開學包，包括上網數據卡、親子體適能運動教具、書包、文具、以及口罩及消毒液等，藉此鼓勵和幫助他們投入新學年，並減輕其家庭因開學所帶來的開支。

與內地9個城市同步扶貧

新冠肺炎的影響遍及全球，恒隆發動香港及內地九個城市近千名企業義工，為4,500名基層人士提供支援，同時以別具意義的社區服務慶祝集團成立60周年。

9個內地城市的義工按不同社區的需要提供服務，例如支援山區小學網上學習、為基層學校提供專業消毒服務、派發防疫物資及學習包、帶領受惠人士參觀抗疫展覽及博物館、舉辦健步行活動鼓勵義工以運動步數兌換抗疫物資等，惠及特困家庭、農民工子弟學校師生、長者、清潔工人和山區學校學生。

恒隆向來致力履行企業社會責任，除了舉辦大型計劃如「恒隆數學獎」及「恒隆‧築跡—年輕建築師計劃」以培育新生代，恒隆一心義工隊更有超過1,700名義工，支援不同人士的需要。