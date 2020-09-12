新冠肺炎｜增13個案　黃金泳灘L’atlantis及太古城食肆侍應確診

本港第三波新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（12日）公布昨日（11日）增13宗確診個案，本地感染個案佔9宗，較昨日公布增兩倍，當中5宗源頭不明。一名30歲女患者在屯門18咪半黃金泳灘L’atlantis餐廳任職侍應；一名51歲女子在土瓜灣的驗車中心工作；而油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均確診，當中家中29歲兒子在太古城一間餐廳做侍應。 另外，今日有10多宗初步確診個案。

一名30歲女患者（第4927宗個案）在屯門18咪半黃金泳灘一間餐廳任職侍應，於9月9日最後上班。（facebook圖片）

L’atlantis：已關門進行消毒

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，有5宗本地個案源頭不明。

其中一名30歲女患者（第4927宗個案）在屯門18咪半黃金泳灘L’atlantis餐廳任職侍應，於9月9日最後上班，與10多名同事一同工作，他們均已接受全民檢測。L’atlantis職員表示剛巧得知有職員確診，現時餐廳已即時關門進行消毒。

張竹君未公布該餐廳名稱，但指需停止營業14日。

一名51歲女子（第4936宗個案）居於大圍，在土瓜灣的驗車中心工作，4名同事需要接受檢測；一名88歲老翁（第4937宗個案）居於葵涌，是退休人士；而一名45歲男子（第4938宗個案）在元朗流浮山任文職工作，居於樂富。

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油塘油麗邨雅麗樓有一家四口確診。（資料圖片／李豪杰攝）

染疫太古城餐廳侍應居油麗邨 全家四口都中招

一名67歲男患者（第4928宗個案）居於油塘油麗邨雅麗樓，是退休人士，曾到新港明珠酒家飲茶，以及鯉魚門街市和附近公園。一名32歲男子（第4933宗個案）、29歲男子（第4934宗個案)及61歲女子（第4935宗個案）是他的家人，均有出現病徵。

第4933宗個案在荃灣任文職；第4934宗個案在太古城一間餐廳任職侍應；第4935宗個案於麗港城22座做清潔工。其中第4933及4935宗個案未出現病徵時，曾到鯉魚門體育館接受全民檢測，未有結果。而第4939宗個案是早前確診者的家庭成員。

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輸入個案方面，第4929宗及4930宗個案均是菲律賓抵港菲傭；第4931宗個案從印度抵港；第4932宗個案在俄羅斯抵港。