新冠肺炎・9.12｜新增13宗確診　9宗屬本地　較昨日增兩倍

本港第三波疫情平穩，近日確診數字大減，政府昨日（11日）放寛限聚令至4人，食肆可以4人一枱，部分娛樂場所如麻雀館、遊戲機中心等都可以重開。 截至今日（12日）凌晨，昨日單日新增13宗確診，其中9宗本地個案，較昨日公布只有3宗本地個案，今日數目增加兩倍。

新冠肺炎｜兩侍應確診 碗碟播毒高危 醫生倡市民光顧少人食肆

【20:55】衞生防護中心今日公布單日增13宗確診個案，本地感染個案佔9宗，較昨日公布增兩倍，當中5宗源頭不明，初步確診也有逾10宗，恐有反彈之勢。呼吸系統專科醫生梁子超指，政府逐步放寬措施，以及市民出現抗疫疲勞，「周圍都係人山人海」，或令確診個案反彈。另一名感染及傳染病專科醫生曾祈殷坦言，對於疫情起伏「有啲擔心」。

對於有兩名食肆侍應確診，他們指有將病毒帶回工作地點風險，透過食物傳染病毒的風險並不明確，但要小心病毒經碗碟傳給食客，建議市民到少人、衞生情況較佳的食肆用餐。

【19:15】醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有15名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有4,613名確診或疑似病人康復出院。現時共有185名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中21人情況危殆，七人情況嚴重，其餘157人情況穩定。

太古城中心2樓TREATS內的Minh&Kok，一名員工確診。（太古城中心網頁圖片）

新冠肺炎｜29歲男確診者在太古城美心Minh&Kok侍應 餐廳停業7日

【18:35】太古城中心辦事處指，昨日（9月11日）傍晚接獲租戶TREATS通知，指其中一餐廳Minh&Kok一名員工初步確診，至今日正式確診，該名員工最後上班日期為9月8日。Minh&Kok昨天已提前關閉全面消毒清潔，並將暫停營業7天。餐廳所有員工會進行自我隔離，並進行病毒測試。租戶表示，所有員工工作時均有佩戴口罩，亦未有員工出現病徵。而TREATS將維持營業。

【18:00】政府發言人表示，截至今日（12日）下午5時45分，共有約134.2萬人透過網上預約，登記全民檢測計劃。

中醫學生將往內地實習須檢疫 中大生需自費數千元 浸大全額資助

【17:30】現時本港中醫學生必須前往內地實習，才可畢業。中文大學、浸會大學有中醫生因去年反修例運動事件而留港實習，但其後獲告知在港實習時數不獲承認，在明年畢業前必須前往內地實習，惟因應疫情問題，兩地往還需檢測及檢疫。

兩間院校昨天（11日）向學生公布實習安排，將安排學生於本月下旬前往內地，先於珠海檢疫，再往廣州實習，惟實際檢疫地點不明，又稱在內地需使用健康碼，有學生擔憂私隱問題。另外，有學生稱，中大中醫學院只會資助部分的檢測及檢疫費用，學生需自費約2000至3000元。有學生不滿實習安排，正考慮申請延遲畢業，寧願未如期畢業也不願到內地實習。

全民檢測｜內地支援隊：檢測百萬樣本是挑戰 每更八小時不吃不拉

【17:25】全民檢測延長至下周一（14日）結束，官方今日（12日）安排中央派港支援檢測的不同人員，分別接受本港和內地傳媒訪問。由暨南大學附屬第一醫院調派來港的醫學檢測主任李珉珉表示，香港要做百多萬樣本，工作強度大，最初每日要工作12小時，加上三重的防護衣下「汗水能夠撈出來」，幸好其後更數縮短到8小時，但人員仍然「不吃不喝不拉」地工作。

訪問前傳媒要提交書面問題，對於假陽性、檢測比例等問題，並無回答。

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新冠肺炎｜增13個案 黃金泳灘L’atlantis及太古城食肆侍應確診

【16:30】截至今日凌晨，單日新增13宗確診，9宗屬本地個案，當中5宗源頭不明，累計至4939人染病；另外有十多宗初步陽性個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，源頭不明個案中，包括#4927，30歲女士，在屯門18咪半黃金餐室做侍應。#4928，為67歲退休人士，住油塘油麗邨雅麗樓，與家人同住，其中兩名家人曾做全民檢測，但因為同住而再於衞生署採樣，三名家人呈陽性今日確診（#4933、4934、4935）。

另外確診者包括：#4936，51歲女士，土瓜灣的驗車中心工作，住大圍；#4937，88歲退休人士，住葵涌；#4938，45歲文員，在流浮山工作，住樂富。

醫管局宗行政經理劉家獻指，新增一名病人離世，疫情至今本港累計100人死亡。

屯門醫院內科病房一名65歲女病人初步確診，是長期病患，9月9日去內科覆診，9月11日入院，曾睡在走廊臨時病床，有戴口罩，無發燒無病徵。初步數名病人密切接觸，需要隔離，一名清潔工需要隔離，四名職員要接受28日醫學監察。

那打素青年負壓病房，今早未能運作25分鐘，病房有5病人及4家屬，全部有戴口罩，一人為確診者。

新冠肺炎｜屯門醫院卧走廊內科病人初步確診 清潔助理列密切接觸

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全民檢測｜57間檢測中心延長運作三日 有街坊求安心隔11日再檢測

【13:40】政府推行的「普及社區檢測計劃」（全民檢測）臨近尾聲。位於長沙灣九龍工業學校的檢測中心未見有人排隊，於上午10時左右，半小時內有約10來人進行採樣。

一名住附近的市民表示，他早在9月1日已接受檢測，由於相隔已有一周，加上家住附近非常方便，保險起見便再檢測一次；也有市民表示，早前因工作及手術未有時間，故拖至今日（12日）才進行檢測。

記者：黃穎津

限聚令｜放寬至四人首周末 旺角人頭湧湧 有市民望早日取消

【15:52】限聚令昨日（11日）放寬，食肆最多可4人1枱，但入座率仍不可以超過一半，及維持堂食至晚上10時。今日是限聚令放寬後首周末，記者到旺角街頭視察，只見街上人頭湧湧，食肆大排長龍。有市民趁周末與友人相約外出看電影和為朋友慶生共聚，亦有家長攜同孩子外出放風。

新冠肺炎｜深水埗67歲長期病男患者離世 港累計100宗死亡個案

【13:00】明愛醫院發言人今日（12日）公布，一名確診感染新型冠狀病毒肺炎病人於今晨離世。

一名67歲有長期病患、住深水埗普陞閣的男病人（個案編號：4300）8月11日因發燒及肺炎入院接受治療，其後確診感染新型冠狀病毒。病人經治療後，情況好轉，病毒抗體呈陽性。惟病人其後因末期癌病而病情持續惡化，延至今晨六時二十五分離世。

連同上述個案，至今共有99名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。另外，亦有一名病人於家中離世，合共100名確診者不治。

新冠肺炎｜屯院內科女病人初確診 同一大型病房獨立房住血癌病人

【12:56】據了解，屯門醫院一個大型內科病房內的女病人，初步確診新冠肺炎。據悉，該名病人患有長期病，入院做檢查。而她入住的大型內科病房中，包括血液及血液腫瘤科病房，惟血液及血液腫瘤科病房有獨立病格，亦有獨立抽風系統，也不會與內科病房共用醫護人手。

【12:30】政府發言人表示，截至今日（12日）上午11時45分，共有約133.7萬人透過網上預約，登記全民檢測計劃。

▼9月11日首日放寛限聚令情況▼

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批有人扮專家 張宇人今辯解：明白除戴口罩有風險 非唔尊重專家

【10:14】疫情緩和下，一直爭取重開的酒吧業界建議，會要求顧客每飲完一啖酒便重新戴上口罩，不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，「經常除除戴戴」口罩比不戴更高危，行政會議成員、飲食界議員張宇人在本月10日公開不點名批評說「大家扮專家」，直斥「呢班醫生無人識計風險。」

張宇人今早（12日）在商台節目《政經星期六》表示，「唔係唔不尊重專家」，稱明白除戴口罩有風險，但不能夠審視單一的風險，每五分鐘飲完一啖除口罩，「畀起我唔戴口罩講嘢風險邊個多? 」他指，如果專家認為除戴口罩的風險較高，「我完全可以唔戴（口罩）噴口水，你咪講」，又稱「最緊要專家講，講風險，知唔知我哋講咩風險。」

限聚令放寬 張宇人：餐飲業界生意有改善 業界底線是4人一枱

【09:15】新冠肺炎疫情日漸穩定，昨日起放寬社交距離措施，食肆可增至4人一枱。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今早（12日）在商台節目《政經星期六》表示，昨日餐飲業界生意改善，早上接獲的預約已滿。他指，業界願意配合防疫，包括高溫消毒碗碟、限每枱食客用膳不超過兩小時等，形容「你食完，口水都無得你噴」，期望可減低傳播風險。他期望政府在實施「張弛有道」方針時，業界「底線」是4人一枱，以維持經營，「最起碼有糧出、有租交、政府唔使畀太多錢。」

限聚令｜放寬至四人 食肆限入座率不旺財 夾公仔店重開人丁單薄

確診大廈｜廟街、通菜街新增住戶確診 將軍澳患者曾到新都城二期

新冠肺炎｜食環署嚴查食肆防疫 7店因食客超額或違口罩令遭檢控

新冠肺炎｜懲教署7000囚人士測試全屬陰性 五人拒做測試需隔離

▼57間延長開放的檢疫中心▼

新冠肺炎｜麻雀館重開即坐無虛席大戰四方城 雀友：過下手癮

銅芯口罩｜政府9.14起向市民派發第二個口罩

大圍交通城患者全民檢測呈陰性 翌日送院證染疫 醫生疑採樣不好

新冠肺炎｜今增12宗確診 張竹君反駁張宇人：唔觸摸口罩是常識

新冠肺炎｜13菲傭同機來港6人抵港後證染疫 馬尼拉曾同住宿舍

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼