疫情下機電署協助改建二線隔離病房　亦負責消毒接載確診者救護車

發展局局長黃偉綸今日（13日）發表網誌，提及在新型冠狀病毒肺炎疫情下，機電署曾在短時間內完成設計及組裝「流動組合式─高效能空氣微粒子過濾器」，以協助公立醫院，將部分普通內科病房改建為具負壓功能的二線隔離病房。 另外，機電署亦負責為接載過確診個案的救護車消毒，為冷氣系統深層消毒清潔。

機電署負責為接載過確診個案的救護車消毒，包括為冷氣系統深層消毒清潔、更換冷氣風隔、清洗車廂風口、抽氣扇等。（發展局網誌）

機電署署長彭耀雄表示，署方主要在工程方面提供技術支援和專業意見，例如為醫院、診所、檢測中心、檢疫設施等提供服務，安裝並確保機電設施正常運作。機電署在疫情爆發初期，已為政府大樓、邊境口岸、康樂及文娛設施等多個政府場地，加裝體溫檢測系統，至今已安裝約380部。

九龍灣機電工程署總部大樓內的維修中心，主要是維修救護車。機電署區域經理（車輛）朱以剛說，因應消防處的要求和指引，機電署人員會為救護車的冷氣系統深層消毒清潔；而工程人員亦會為接載過確診個案的車輛消毒，由於通常屬突發性質，當收到有關要求時，其同事需要即時處理，抽調人手為救護車消毒。

機電署員工憂不知不覺下感染 回家入屋前會先量體溫

負責消毒工序的一級技術員陳俊斌表示，起初對這項工作有點擔心，由於家中有小朋友，害怕自己在不察覺的情況下受到感染，以致傳染給家人，因此每天入屋前也會先量度體溫。他指，知道署方為員工提供標準的保護裝備，並與消防處商討一套指引供同事參考，減輕其憂慮。