東鐵線新信號系統5月出事　機電署8月審批　煞停前一日才知悉

港鐵東鐵線新信號系統以及九卡新車，原訂今日（12日）啟用，但在通車前一日緊急煞停，並開記者會指，5月演練期間曾發現「入錯線」，因系統需要「優化」。《香港01》9月10日知悉事件，但港鐵同日晚上仍回覆指會如期啟用。 港鐵開記者會交代事件後，機電工程署在今日凌晨回覆《香港01》查詢，稱9月10日才知悉事件。不過港鐵8月28日曾出新聞稿，指新系統已經過機電署審批。換言之，港鐵四個月來無向機電署交代，而機電署知悉事件後，港鐵仍對《香港01》指會如期啟用。

重點報道：

東鐵新信號系統疑失靈「帶錯路」測試車入錯線 新九卡車押後啟用

東鐵新信號系統數月前發現問題 昨回應01仍指明可啟用 今急煞停

東鐵線新信號系統事故 煞停啟用九卡列車 工程師預需三個月修復

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東鐵線新信號系統事故時序 5月 東鐵線演練新信號系統「入錯線」 5月23及25日 東鐵線新信號系統發生三宗事故：車長衝燈、控制台顯示屏現灰屏、聯鎖系統操作失誤關機 8月 機電署審批新信號系統，可在9月12日啟用 9月10日日間 《香港01》知悉新信號系統「入錯線」事故 9月10日 機電署知悉事故。據了解當晚署方急召港鐵了解事件 9月10日深夜 港鐵回應01查詢，指「初期系統需磨合」，會如期啟用 9月11日早上 據了解，機電署高層早上召開會議 9月11日下午5點 《香港01》刊出獨家報道 9月11日下午6點半 港鐵召開記者會承認事件，煞停計劃 9月12日凌晨 機電署發言人回覆《香港01》查詢，承認9月10日才知悉事故 資料來源：香港01記者採訪

原訂9月12日，東鐵線有新列車投入運作，屆時乘客會同時見到新9卡列車，以及舊有的12卡列車以「混合跑」形式運行。但計劃在9月11日煞停。（張浩維攝）

火炭馬場、羅湖落馬洲有機會入錯站

機電工程署在9月12日凌晨回覆《香港01》查詢，稱於9月10日知悉東鐵線新信號系統軟件進行測試期間曾經出現不正常的情況，有可能導致列車在分線行駛時，例如火炭及馬場站、羅湖及落馬洲站等，錯誤地跟隨上一列車行駛的路段而進入錯誤的車站。機電署已即時向港鐵公司了解詳情。

雖然錯誤地跟隨上一列車行駛的路段而進入錯誤車站的情況未曾在測試期間發生，機電署已要求港鐵公司提交報告，及為新信號系統軟件的安全及可靠性作進一步檢視及更詳細測試，防止此不正常情況發生。

機電署指會繼續監察及審視新信號系統的安全及可靠性，在確保鐵路系統安全及良好後，新信號系統才可以投入服務。

機電署8月審批 9月10日才知出事

沙中線項目下，為配合東鐵線伸延過海，港鐵將逐步由現時12卡車更換成新9卡車，且原訂新信號系統及新列車將於今日（12日）投入服務。不過《香港01》日前獲悉新信號系統於演練期間，一度發生列車「入錯線」問題，就事件曾向機電署及港鐵查詢會否煞停計劃。

港鐵9月10日深夜回覆《香港01》查詢稱，新列車會如期投入服務。然而港鐵8月28日曾出新聞稿，指新系統已經過機電署審批。

《香港01》11日下午刊出獨家報道，指港鐵新信號系統出問題，要緊急煞停計劃，報道刊出後不久，港鐵就急開記者承認要延遲啟用。

記者會上港鐵避用「事故」字眼，亦避答出事具體時間，僅稱系統需要「優化」而延遲啟用。港鐵同時指出，相關安排對沙中線過海段通車有影響。換言之，原訂於2022年首季通車的過海段將存有變數。

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