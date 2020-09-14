摩根大通前女高層涉貪　主席兒子未達標　獲薦年薪津貼逾70萬職位

摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰，被指聘用嘉里物流主席的兒子時，明知其兒子成績未達公司要求而未再獲面試，仍推薦聘用，以便嘉里申請上市時可給摩根優待，因而被廉署控以涉貪罪名，梁否認指控，案件今(14日)在區域法院開審。控方開案陳辭透露，主席兒子大學成績GPA僅3.2，未及摩根要求3.4的要求，但仍獲聘任年及津貼逾70萬的分析師工作，雖然嘉里上市時未有選擇梁的公司，但已足證梁的貪污意圖。

摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰，被指聘用嘉里物流主席的兒子時，明知其兒子成績未達公司要求而未再獲面試，仍推薦聘用，以便嘉里申請上市時可給摩通優待，因而被廉署控以涉貪罪名，梁否認指控，案件今(14日)在區域法院開審。控方開案陳辭透露，主席兒子大學成績GPA僅3.2，未及摩通要求3.4的要求，但仍獲聘任年及津貼逾70萬的分析師工作，雖然嘉里上市時未有選擇梁的公司，但已足證梁的貪污意圖。

女被告梁嘉璋，案發時為摩根大通在港最高負責人。(朱棨新攝)

子女計劃需經法律部審視

控方開案陳詞指，被告案發時在摩根大通任常務董事，並為該公司在港的最高負責人。此外，摩根大通設有「子女計劃」，聘用客戶或潛在客戶的子女在摩根大通任職。該計劃先由投資銀行家作出推薦，被告是其中一名可以推薦的員工。初級員工部門繼而考核被推薦者，進行面試。法律與合規部之後會進出審視相關申請是否有不當利益關係。

將上市與聘用連繫起來

控方指，被告於2011年1月10日傳給同事的電郵。電郵中提及，洪任毅有意加入其公司，惟他的大學成績(GPA)只有3.2，只獲第一輪面試，未獲第二輪面試。控方指，電郵內容顯示被告得知，洪任毅的大學成績未獲3.4，「水準唔夠」。惟被告在電郵中提出，根據「子女計劃」聘用洪任毅。電郵中亦提及洪敬南公司的上市事項，控方指，被告把上市和聘用洪任毅連繫起來。

法律部門未明顯批准

控方又指，洪任毅獲聘前，未經法律與合規部的批核。摩根大通於2010年1月決定聘用洪任毅，洪翌月初簽僱傭合約，惟相關申請於同年3月才經法律與合規部審視，該部門未有明顯批准。

入職一個月薪金上調近10萬

洪任毅於2011年6月28日，開始在摩根大通任分析員，年薪為54.5 萬元，另加房屋津貼18萬元。他的年薪於2011年7月獲上調至64萬元，他於同年10月，以家庭理由離職。

嘉里上市未聘用摩根

嘉里物流則於2013年上市，最終未有聘用摩根大通作申請上市的投資銀行。控方庭上指，雖然嘉里物流申請上市時，未有聘用摩根大通，但在案中只需證明被告在案發時的貪污意圖。

案件明續。

案件編號：DCCC 504/2019