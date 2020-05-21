D&G香港前主席涉貪　收177萬元佣金賣季尾衫予網店　遭廉署起訴

廉政公署落案起訴意大利時裝品牌Dolce & Gabbana香港前主席Michel Didier Raymond Gonzalez，以及一間內地時裝網上專賣店的經營者，兩人被控三項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。兩被告今日（21日）下午在西九龍裁判法院應訊。 時任D&G香港主席 Gonzalez涉嫌於2013年至2016年間，先後收取三筆合共約177萬港元的非法回佣，作為安排將D&G季尾服裝賣給該內地網店的報酬，該批季尾衫據報總值逾1,260萬元。

D&G香港前主席涉貪，廉政公署落案起訴。（資料圖片）

廉政公署指，54歲的Michel Didier Raymond Gonzalez 於案發時為D&G HK主席，該公司在香港及亞太地區分銷「Dolce & Gabbana」品牌的產品，即衣服、皮具、鞋履、配飾、珠寶及手錶。蔣加鋒是魅達網香港的經營者及主要股東，該公司經營名牌時裝貿易。另一名被告，42歲的蔣加鋒則是已結業的魅達網（香港）有限公司（魅達網香港）經營者。

案中網店售賣多個國際品牌「季尾貨」



其中一項控罪指Gonzalez及蔣加鋒涉嫌於2013年8月1日至2014年1月14日期間，與另一名人士一同串謀，使Gonzalez在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網香港收受一筆40萬港元的非法回佣，作為Gonzalez致使將D&G HK的存貨，售予一間經營網上特賣店的內地公司的誘因或報酬。該公司售賣多個國際品牌的「季尾」產品，包括「Dolce & Gabbana」。

第二項控罪指Gonzalez及蔣加鋒涉嫌於2014年7月30日至9月2日期間，與上述該名人士一同串謀，就相同目的使Gonzalez在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網香港收受一筆逾77萬元人民幣（折合逾96萬2千港元）的非法回佣。

餘下一項控罪指Gonzalez及蔣加鋒涉嫌於2015年1月1日至2016年2月23日期間，與上述該名人士一同串謀，就相同目的使Gonzalez在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網香港收受一筆逾40萬港元的非法回佣。



售予上述該內地公司的「Dolce & Gabbana」品牌「季尾」產品，據報總值逾1,260萬港元。Gonzalez及蔣加鋒同被控三項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。兩名被告今日下午在西九龍裁判法院應訊。