新冠肺炎｜中央圖書館重開逾百人輪候入場　排頭位讀者來自馬鞍山

新冠肺炎第三波疫情放緩，康文署共37間公共圖書館於今日（17日）重開，提供有限度服務。 天后中央圖書館於下午1時開放，於中午12時多有超過100人在外輪候入場。有居於馬鞍山市民提前一個多小時到場，指平時每周會去圖書館，停開期間只靠電子書解悶。她批評康文署太遲重開圖書館，認為市民於館內會戴口罩，感染風險低。

開放前有逾百人在場等候。（鄭子峰攝）

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中央圖書館於下午1時開放，於中午12時多有逾100人在場等候入場。現場職員指不需要取籌，亦未有限制入場人數，只需於排隊區輸候入場。門口貼有告示，周一至周六開放時間分為下午1時至4時半，及下午5時至晚上8時，中間設有1個半小時清潔時間；而周日及公眾假期則由上午9時開放至下午5時，同樣設清潔時間，公眾要離場。

館內部份設施仍圍封

圖書館內有部份設施未有開放，並有膠帶圍封，包括於中央圖書館4樓的逾期報刊閱覽區、5樓的報刊閱覽區，及兒童活動室等。而電腦區雖有如常開放，但使用者要隔位坐。

麥女士專程由馬鞍山到中央圖書館借書。（鄭子峰攝）

馬鞍山居民早兩小時到場排隊



排隊頭位置的麥女士，於早上11時多到場，她稱居於馬鞍山，由於在網上系統預約數本書籍，故專程到中央圖書館借書。她稱，疫情前每周均到圖書館一次，尤其喜愛閱讀台灣出版小說，閉館期間靠家人借出電子書解悶。不過她稱電子書不能與親身到圖書館相比，因圖書館館藏多。她批評，康文署太遲重開圖書館，認為市民在館內會戴口罩，加上不能飲食，感染風險較低。

楊女士拿著16本書到場還書。（張嘉敏攝）

有市民帶同16本書到場歸還

楊女士拿著16本書輪候入場，為家中小朋友到場還書及借閱圖書。她稱疫情期間只能靠網上閱讀，感到沉悶，希望圖書館能盡快回復正常開放時間。

80多歲的羅先生稱誤以為圖書館早上開放，惟於到場後才獲悉下午開放，故於12時多回到圖書館輪候入場。他稱，疫情前平均每兩至三星期到訪圖書館一次，而閉館只能閱讀家中書籍，「屋企嗰啲睇到厭晒。」他稱，不擔心人多會增感染風險，認為「唔驚得咁多。」他又稱自己早前有參與全民檢測，結果為陰性，感到較安心。

呂小姐（左）及左先生因網上學習而到圖書館。（鄭子峰攝）

現場輪候人士雖以長者為主，隊伍中也有年輕人。就讀大學一年級的呂小姐及左先生為情侶，因大學實施網上教學，二人專程到圖書館一同上堂。呂小姐稱，因家中環境難專心，加上希望二人一起上堂「無咁悶」，曾付費到專供人溫習的地方，每三小時約80元。她稱，網上學習難以專注，加上互動性低，甚為不慣。

中央圖書館、6間主要圖書館及全港31間分區圖書館由9月17日起局部開放，提供有限度服務，包括玩具圖書館、報刊閱覽室，及研討室等設施會關閉。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼