疫下網絡輿情　慶回歸群組網民最「開心」　全日禁堂食首天最悲怒

科技公司「慧科（Wisers）」以人工智能系統分析今年5月中旬至本月初的社交媒體內容，發現網民關注重點，由上半年以防疫物資銷情，轉為疫情發展、政府防疫政策對經濟及民生的影響。而7月19日政府公布「慶回歸晚會」群組及多間企業翌日跟隨政府宣布開展開在家工作，是網民「開心」情緒最高的兩天，留言多屬訕笑；另有市民為翌日眾多企業宣布在家工作感開心，認為可減省通勤時間。 至於7月29日政府實施全日禁堂食的首天，是網民最「驚憂」、「悲傷」和「憤怒」的一天，不少人質疑成效，抨擊措施「離地」。 而研究發現，５月中旬至9月初，市民最關心及最不滿是出⾏限制，主要批評政府以防疫理由限制市民出行及集會自由（主要環繞示威集會、限聚令、旅遊和立法會選舉），質疑措施的防疫成效。

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慧科繼早前兩次分析後，再以人工智能系統分析由5月16日至9月6日約40萬篇社交媒體帖文、8,157萬次社交媒體互動及541萬則網上留⾔，發現網⺠關注重點由⼝罩等防疫物資銷情及封關話題，轉為關注疫情發展及政府防疫政策對經濟⺠⽣的影響。

是次研究期間網上輿論的熱議程度，與確診⼈數走勢呈⼀致。在6月29日至7月23日期間，網民多聚焦第三波疫情爆發情況；而在7月24日至9月6日期間，則集中在禁堂食、⼝罩令、普及社區檢測等政府防疫措施。

▼衣、食、住、行、工、玩、學 網民們最關心的是什麼？▼

市民最關心及最不滿出⾏限制 主涉示威集會、限聚令及立會選舉

慧科⼤數據分析可見，5月中至9月初期間，市民最關心及最不滿出⾏限制，有關「行」的討論冠絕其他層⾯（「衣、食、住、工、學、玩」），高達75%的留言帶負面情緒，主要批評政府以防疫理由限制市民出行及集會自由，以及質疑有關措施的防疫成效，當中主要環繞示威集會、限聚令、旅遊和立法會選舉被取消。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

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全日禁堂食成最憤怒一天

團隊表示，5月中旬及9月初有關「食」的負評比例高達68％，網民主要不滿禁堂食安排，抨擊措施過於「離地」及質疑成效，亦有網⺠就當日大批戶外工作者冒雨就地用餐的苦況，留言表示擔憂、悲傷及憤怒。

7月29日政府實施全日禁堂食的當天，大批市民在炎熱天氣及下大雨期間仍須在戶外用膳。慧科發現當天屬網民最驚憂、最悲傷及最憤怒的一天。三種情緒當中，「憤怒」情緒最為⾼漲。連同翌日（7月30日）屯門的「⽣⽇宴」群組，將「悲傷」情緒推上⾼峰，即7月29日及30日為研究期內最悲傷的兩天。

網民不滿禁堂食安排 「氣炸鍋」屬正面熱門詞



網民除了主要不滿禁堂食安排，「食」方面，「氣炸鍋」是較常被提及的正面熱詞，或反映網民無法外出用餐下，在家烹調的選擇。疫情下，市民關心衣著儀容與個⼈清潔，而⼾外活動、運動、娛樂消遣等活動受限，令「衣」及「玩」的熱議度亦相當高。

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「慶回歸晚會」群組 是網民最開心時刻、留言多傾向訕笑

政府7月19日公布有「慶回歸晚會」感染群組（活動由中華輝煌會舉辦，在雅蘭中心4樓稻香舉行），至翌日（20日）眾多企業隨政府實施僱員在家工作安排，是研究期內網上輿論「開心」情緒最高的兩天。

團體進一步研讀發現，網⺠在「慶回歸晚會」帖文的相關留⾔多屬訕笑式的開⼼情緒；並對翌⽇有關在家⼯作安排感「開⼼」，認為可減省通勤時間。

「學」方面，教育局停課和公開試安排引來批評。（資料圖片／歐嘉樂攝）

市民受在家工作或失業擔憂困擾

另有不少市民受在家工作或失業擔憂困擾，「工」的負評比例高達71％。當中四成以上帖文及互動是與維持辦公室清潔，務求減低上班時「中招」風險有關。



「學」方面，教育局停課和公開試安排引來批評，另有網民分享多宗貧苦學生無力購買上網課電腦設備新聞，而網民對視像通訊軟件的私隱安全性亦有一定要求。

疫情下港人難以外遊，惟慧科以人工智能分析大數據發現，旅遊議題的網輿熱度居高不下，網民對於本地遊、「宅渡假」（Staycation）等在地旅遊服務，仍有一定需求。（資料圖片／歐陽德浩攝）

旅遊議題熱度不減 Staycation有一定需求



同期旅遊議題的網輿熱度居高不下，網民對於本地遊、「宅渡假」（Staycation）等在地旅遊服務，仍有一定需求。