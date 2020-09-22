新冠肺炎｜林鄭：各防疫措施延長多七日　至10月1日中秋、國慶

特首林鄭月娥今早（22日）於行會前見傳媒時，強調第三波疫情雖持續緩和當中，惟市民不應鬆懈；加上明日起，學生分階段回校復課，政府決定星期四午夜屆滿的現有防疫措施延長七天，至十月一日，即中秋、國慶當日。

林鄭宣布，各防疫措施延長多七日，至10月1日中秋、國慶。(盧翊銘攝)

陳同佳回台自首 林鄭：政府出面未必有好處

【10:08】有關12名在深圳被扣留的港人，林鄭強調這並非牽涉兩地的交涉問題，因他們是在內地的管轄區內犯法，現時仍未知內地會如何處理有關案件，她強調，日後會用一貫做法接回香港，自2008年起，有2千多個個案是與今次一樣，有港人在內地犯法後需移送回港，港府會一視同仁，入境處及警方會作跟進。

至於陳同佳一案，林鄭表示，由於對方在港已服刑完畢，港府無基礎可就此事再作跟進，她認為要等適當時候才能安排陳同佳回台自首，她又說「睇唔到由我地出面有咩好處」，希望透過管浩鳴牧師等有心人繼續協助，港府會提供中間援助。

【10:00】有記者問到，建制派近日不斷攻擊法院，批評他們判部分示威者無罪；以及律政司要求上訴庭釐清法律觀點，意圖擴大暴動罪適用範圍，特首有何回應。林鄭表示不會評論處理中的案件，但呼籲在對法院作批評之前要三思。

有關施覺民法官辭任，林鄭重申對方沒有提到原因，不會揣測，會繼續歡迎其他普通法地區的法官到任。她又指，會繼續以不同平台向國際解釋，國安法之下香港的司法獨立不受影響。

另外，記者提到政府去年修訂《逃犯條例》期間，曾承諾被移送到內地的港人都會獲保障人權，但近日12名涉嫌潛逃期間被抓到內地的港人，似乎遇到不一樣的情況。

林鄭：12港人先在其他地方接受法律程序是公平合理

林鄭指，去年修例期間，已向中央政府表達保障人權相關的關注，獲得正面回應，但不幸地修例未能完成，所以沒有法律基礎去完成以上工作（保障港人人權），所以只能按2018年更新的刑事通報機制行事，當有港人在內地被扣時，港府會收到通知，並對相關港人提供協助，入境事務處會接觸港人家屬，並向內地當局轉達家屬的要求，政府要尊重現有機制及其他司法管轄區。

她又指，案件是涉及有人在香港涉嫌犯下嚴重罪行，保釋期間潛逃，然後在境外涉及其他罪行，所以先在其他地方接受法律程序是公平合理的。政府當然會盡量安排他們回港，即使他們在香港是疑犯，也會提供相應協助。入境處及駐廣東經貿辦，也有聯絡12港人家屬，看看有什麼能協助。據她昨日與入境處處長聯絡所知，現時12人的家屬都已向入境處求助，政府會繼續留意。

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林鄭：不揣測施覺民請辭原因

【09:55】有關終院非常任法官施覺民辭職，林鄭表示，根據香港法院安排，終審法院會繼續邀請其他普通法地區的法官。施覺民請辭後，仍有13位來自其他地區的非常任法官，相信不久將來會有其他新法官。而施覺民的請辭信中，也沒有說到原因，她不會揣測，只會按慣例刊登憲報。不過她指，當然會關注到外界的觀感，所以9月19日政府已發出很長的新聞公報，強調普通法、司法獨立是香港成功基石，憲制安排與《國安法》也不影響司法獨立，判案不受任何干涉。

陳同佳仍願到台灣自首

對於台灣殺人案疑犯陳同佳自首問題，林鄭向死者潘曉穎父母表示安慰，希望他們可釋懷。她指，在香港法律上，陳同佳現時是自由人，在香港的違法行為已經處理完成，在現時司法制度下沒什麼再可以做。她引述管浩鳴牧師指，陳同佳現時仍然願意赴台承擔法律責任，不過基於政情問題、疫情問題，社會未能就此事展開討論。如果有事需要提供協助，特區政府十分願意。

▼ 陳同佳出獄 ▼

各防疫措施延長多七日至１０．１中秋、國慶

【09:45】林鄭月娥表示，9月15日至21日共67宗確診個案，當中有3分2屬輸入個案，代表已扭轉第3波以本地確診個案為主的趨勢，強調所有輸入個案均在抵步檢疫時已被發現，沒有走入社區；至於源頭未明的個案則只有7宗，認為情況相對令人較不擔心。她表示，雖然疫情持續緩和，惟社區尚有隱形病患，市民不應亦不能鬆懈，特別是明日將開始分階段復課，又多謝校長、老師及同工作出了大量的準備工作，教育局會為學校提供支援，包括口罩及兒童口罩等。

林鄭指，自8月下旬開始階段式放寬防疫措施，至上周二開始第4階段，絕大部分的處所經已重開，但呼籲市民及營運者要自律，嚴遵指引，相關部門亦會加強執法。她又提到，上周已預告難於一周內再次放寬，故政府已決定於周五延長現行措施，即9月25日延至10月1 日，食衞局明日會有公布。

林鄭表示，政府已對輸入個案加強嚴控，自3月底除少數轄免人士外，所有非香港居民乘飛機到港均不準入境，故基本上輸入個案均為所有港人，但強調不會拒絕港人入境，因基本法保障有出入境自由，但政府已有多重措施，以做到滴水不漏。第一是要求抵港人士在禁區內進行檢測，留待有結果才獲放行，呈陰性者亦需完成14日的強制檢測。第二是對於由風險較高的指定地區抵港人士，需先提供72小時內檢測陰性證明，及在港預訂隔離酒店的確認書，否則拒絕登機，10個指定地區包括印尼、印度及美國等，衞生防護中心正審視其他地區是否有此需要。

第三：政府有俗稱的「熔斷機制」，即若有抵港航班上有5名或以上乘客在抵港後確診，又或連續兩班客機從同一地點到港，每班機上都有3人在抵港後確診，該航班將在14日內禁飛，而衛生署在過去已3次啟動有關機制。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼