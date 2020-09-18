港府擬託港深醫院跟進在粵病人　安排屬一次　病人可自願提索病歷

新冠肺炎疫情反覆，政府擬委託香港大學深圳醫院，為長居於廣東省的醫院管理局專科或普通科門診病人，提供跟進診症服務。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）表示，期望提供另一選擇予病人，相關措施亦是單次安排。醫管局行政總裁高拔陞亦補充，病人可透過「醫健通」，主動提出申請索取病歷，由於並非電子系統互通，加上是自願性質，相信保障到病人私隱。

食物及衛生局長陳肇始今日（18日）表示，期望提供另一選擇予病人，相關措施亦是一次性安排。（高仲明攝）

陳肇始表示，因應疫情關係，部份醫管局的病人在深圳、大灣區居住，因兩地的檢疫安排，回港覆診有困難，雖之前已有配藥等相關安排，但始終不太理想，故提供另一選擇予病人，可在港大深圳醫院覆診。對於病歷問題，陳指在這個情況下，有需要了解病人本身病歷記錄，惟強調選擇屬自願性質，相關措施亦是一次安排。

政府擬委託香港大學深圳醫院，為長居於廣東省的醫管局專科或普通科門診病人，提供跟進診症服務。（資料圖片）

高拔陞補充，已向政府建議設立專項撥款，為未能返港覆診的內地港人，提供特別支援計劃。高續指，對慢性病、長期病患而言，病歷很重要，局方現初步構思，病人可透過「醫健通」，主動提出申請，局方會將資料下載到一個檔案中，再交給病人。他續指，會再與「醫健通」辦公室同事、內地醫院配合。他亦強調，方式不是電子系統互通，加上是自願性質，相信保障到病人私隱。



至於收費、覆診次數等問題，高拔陞指期望長期病患在內地醫院，接受到的治療與在港相若，但內地法規與港有不同，如收費問題等需再調節。高表示，初步構思是，覆診次數按病人需要而定，惟取藥次數各地未必一樣，料很多細節需再研究。

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