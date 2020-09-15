新冠肺炎｜3.8萬居廣東港人久未覆診　港府委託港大深圳醫院跟進

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（15日）表示，部份醫管局病人因常住廣東省，受關口控制措施影響，未能返港覆診，亦因久未覆診，醫生難開藥，預計涉及約1.8至3.8萬人。港府擬委託香港大學深圳醫院，跟進該類病人情況，開支將由港府負責。林鄭月娥無透露預算金額，僅稱項目會於稍後向立法會財委會申請撥款文件中涵蓋。 港大深圳醫院院長盧寵茂受訪時透露，疫情期間多了患癌症港人到港深醫院接受治療，全院腫瘤科服務需求亦增加了約兩成，惟暫未知今次常住廣東的港人所需的專科服務細節、預算病人數目及相應開支，詳情有待港府公布。

港府委託港大深圳醫院跟進常住廣東省港人的覆診服務。（李澤彤攝）

特首林鄭月娥在記者會上提到，估算有約1.8萬至3.8萬醫管局的病人常住於廣東省，他們原本需定期回港覆診，但由於疫情下的關口限制措施，包括14日強制檢疫，影響他們覆診及取藥安排。

她提到，工聯會早期每周設800個名額，為有需要人士送藥，但隨情況持續已出現問題，病人長期不覆診，只靠派藥做法也非最穩妥，港府建議委託香港大學深圳醫院，為一些於疫情出現前，已預約專科門診，或普通科門診覆診的廣東患者，提供跟進服務。

計劃的開支會由港府支付，林鄭未有透露具體金額，僅稱稍後會向立法會財委會申請撥款時，將該項目涵蓋在內。

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