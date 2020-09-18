薩凡納大學撤出　前北九龍裁判法院再招標活化租戶　料有數十申請

位於深水埗的前北九龍裁判法院是歷史建築物，2010年起被活化，由薩凡納藝術設計（香港）大學租用，但薩凡納突然通知政府於今年6月1日起停止營運，政府收回建築物，並納入第六期活化歷史建築伙伴計劃。 發展局再邀請非牟利機構遞交活化建議，冀為歷史建築提供新用途。文物保育專員辦事處項目經理（文物保育）陳偉建表示，暫時有數十間機構口頭表示有興趣參加，希望申請機構應能「提供有創意及合乎現代規例」的活化方案，並開放予公眾。當局將為經營者提供財政資助，上限為每座建築物500萬元。

▼前北九龍裁判法院 內有法庭、羈留室▼

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經營者可獲500萬元資助

前北九龍裁判法院位於九龍深水埗大埔道292號，原為第一期活化下的項目，後於2010年活化為薩凡納藝術設計（香港）大學，提供藝術及設計的非本地高等教育課程，校方早前通知政府於今年6月1日起停止營運，政府於8月按租約條款接管該幢歷史建築。

文物保育專員辦事處項目經理（文物保育）陳偉建表示，希望由非牟利機構接手營運該建築陳，暫時有數十間機構口頭表示有興趣參加。他指出申請機構應能「提供有創意及合乎現代規例」的活化方案，並開放予公眾。租約形式為「3年加3年」，如經營者有意續租，且於租約期間表現良好，機構可繼續營運該建築物。當局亦將為經營者提供財政資助，上限為每座建築物500萬元。

被完整保留的第一法庭，有雙層高空間，天花板設計簡約而華麗。（梁鵬威攝）

保留建築風格 只進行局部改動

古物古蹟辦事處技術及顧問組文物主任（古物古蹟）冼穎君表示，申請者應要盡量保留前北九龍裁判法院的外部建築風格及內部特色，如其外部簡約古典的設計風格，及內部的法庭、樓梯等，裝修亦應「尊重本來建築風格，只進行局部改動」。

前北九龍裁判法院有關活化項目的申請指引、表格、載有建築物歷史背景及保育指引的資料冊，以及其他相關資料，可於發展局文物保育專員辦事處（九龍尖東麼地道68號帝國中心7樓701B室）索取，或於其網頁heritage.gov.hk下載。截止申請日期為12月21日中午12時。