香港薩凡納大學停辦　政府收回前北九龍裁判法院　再接受活化申請

開校十年、校舍位於前北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計（香港）大學，早前於6月1日起關閉。發展局今日（20日）宣布，前北九龍裁判法院已納入第六期活化歷史建築伙伴計劃，並邀請非牟利機構遞交活化建議，冀為該歷史建築尋找新的用途。發展局暫定將於9月15日，視乎屆時疫情情況，開放該歷史建築，並設有導賞團及簡介會，讓有意申請者參觀及了解申請手續和評審準則。

前北九龍裁判法院位於九龍深水埗大埔道292號，原是第一期活化計劃下的項目，由薩凡納藝術設計學院基金（香港）有限公司，活化為薩凡納藝術設計（香港）大學，提供藝術及設計的非本地高等教育課程，於2010年9月開始營運。校方早前通知政府，由今年6月1日起停止營運，政府已於租約完結後，即8月1日起，按租約條款接管該幢歷史建築。

根據資料，薩凡納藝術設計（香港）大學有約650個本科學生，開設13個藝術本科及兩個碩士課程，每年學費約30萬元，開校至今一直收生不足，多年錄得虧損。校方於今年初指，審慎考慮是否在本港持續經營，基於學生安全及教學質素為優先，在全面分析後決定撤出香港。

政府已於薩凡納藝術設計（香港）大學租約完結後，即8月1日起，按租約條款接管前北九龍裁判法院。（資料圖片／羅君豪攝）

暫定9月15日設導賞團開放

前北九龍裁判法院有關活化項目的申請指引、表格、載有建築物歷史背景及保育指引的資料冊，以及其他相關資料，可於發展局文物保育專員辦事處（九龍尖東麼地道68號帝國中心7樓701B室）索取，或於其網頁下載。截止申請日期為12月21日中午12時。

另外，發展局暫定將於9月15日，視乎屆時疫情情況，開放該歷史建築，並設有導賞團及簡介會，讓有意申請者參觀及了解申請手續和評審準則。

至於第六期活化計劃的其餘四個項目，包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、荃灣汀九白樓、灣仔景賢里和荃灣馬灣芳園書室，已於早前開始接受申請，截止申請日期為9月3日中午12時。