新冠肺炎｜酒吧重開愈夜愈多人　枱與枱距離或不足　當局加強巡查

新冠肺炎疫情回落，酒吧今天（18日）起重開，不可超過二人一枱，客人只可在飲食時豁免戴口罩，但其他時間如聊天時，就需要佩戴。 傍晚六時起在中環蘭桂坊大部份酒吧陸續營業，愈夜愈多人，有酒吧「枱貼枱」，酒吧稱因天雨關係枱與枱不足1.5米距離，也有客人除下口罩聊天和吸煙。警方和衞生署，分別到中環蘇豪區和尖沙咀諾士佛臺，巡查酒吧食肆有無遵守防疫措施。

酒吧今天起重開，每枱不可超過二人，客人只可在飲食時豁免戴口罩，和食肆一樣可營業至午夜12點，現場不准有任何表演或跳舞。星期五傍晚六時起，蘭桂坊愈夜愈多人，但並未回到昔日周五夜人山人海的情況，不少酒吧並不滿座。

不少酒吧持有食肆牌照，最多可四人一枱。有店員沒有戴口罩在門外拉客。

9月18日，中環蘭桂坊、蘇豪區酒吧重新營業情況。有領食肆牌照的酒吧枱貼枱合共坐了四人，但和其他枱仍不足1.5米距離，亦沒有擋板分隔。（李澤彤攝）

有領食肆牌照的酒吧枱貼枱，最多坐了四人，但和其他枱仍不足1.5米距離，亦沒有擋板分隔。酒吧店員稱因天雨關係，店外的吧枱在簷篷下較為靠近。

有客人除下口罩聊天和吸煙，店員表示他們坐下飲酒和吸煙可不戴口罩，強調他們進入酒吧前有配戴口罩和量度體溫。食物及衞生局局長陳肇始指出，警方和食環署周末在酒吧等餐食處所採取聯合行動。被問到是否擔心被控告違規，酒吧表示不擔心。

市民Vincent認為現時防疫措施足夠，又說「Life is too short」，故選擇和朋友到酒吧相聚飲酒。（陳家怡攝）

平時會經過蘭桂坊的Vincent表示數間酒吧領有食肆牌照，日前亦有營業。他今晚約朋友到酒吧飲酒，他表示不太擔心疫情，酒吧重開或可能再有感染群組，但難以極端地關閉所有場所至零確診。他認為現時防疫措施足夠，又說「Life is too short」，故選擇和朋友相聚。

另外，在中環卑利街有警察巡視食肆，拉起橙帶讓市民在街上排隊，提醒市民戴上口罩。而第二波疫情爆發的酒吧群組酒吧Imsonia，就沒有重開。

9月18日，中環蘭桂坊、蘇豪區酒吧重新營業情況。3月第二波爆發酒吧群組的insomnia沒有營業。（李澤彤攝）

約晚上8點半，衞生署控煙酒辦派員巡查諾士佛臺的酒吧，視察有無違反最多坐滿一半、枱與枱之間有無足夠距離等措施。