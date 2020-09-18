新冠肺炎｜灣仔餐廳全場爆滿或違例　負責人誤以為有隔板即可

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情回落，但食肆等場所仍維持多種限制，包括人數不得超過座位數目的一半等。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）指，食物環境衞生署一直有加派人員巡查全港各區食物業處所，確保遵守要求並符合有關就餐飲業務發出的指示。 然而《香港01》記者今日午膳時間到灣仔及中環多間食肆巡視，發現有餐廳「全場爆滿」，雖然每張桌上有擺放隔板，但座位排得密密麻麻，而每張桌亦有顧客。該餐廳負責人回應指，早前曾有政府人員到場視察，指只要有隔板即可。然而翻查政府規定，桌子之間有分隔只限於須保持1.5米距離的規定，顧客人數不得超過座位數目一半則沒有豁免。

食客人數僅限座位數目一半

陳肇始今日表示，以9月11日至9月16日為例，食環署共巡查了6,178間餐飲業務處所，並向66名處所負責人展開檢控程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定；餐飲處所内的顧客數目超過通常座位數目的一半或處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。因應今日實施的最新指示，警方與食環署會在本周末到酒吧等食物業處所採取聯合行動。

《香港01》記者今日午膳時間到食肆林立的灣仔視察，發現不少食肆人流不多，均遵守到顧客數目不超過座位數目一半的規定。而不少餐廳桌與桌的距離雖不足1.5米，但之間設有分隔板，故亦符合法例。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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食肆通道窄 侍應要側身經過

然而灣仔一間西式餐廳在約下午近2時出現「全場爆滿」的情況，食客人數明顯超過座位數目一半。而桌與桌之間雖有隔板，但距離極近，連侍應穿梭時亦相當困難，要側身在桌與桌之間行過。

記者向負責人查詢是否符合規定，負責人回應指，早前曾有政府人員到場視察，指有隔板分隔就可以，相信現時餐廳座位分佈及顧客人數符合規定。然而翻查政府規定，餐廳桌椅間須保持1.5米距離，或設有有效分隔；但顧客人數不得超過座位數目50%的規定則沒有任何豁免。

有食肆無為食客探熱

另外，記者今午亦到中環皇后大道中、德輔道中及昭隆街一帶十多間食肆視察，餐廳大多設有隔板，部份茶餐廳的餐桌之間明顯不足1.5米，亦沒設隔板。午飯時間，食客人數不算多，目測不超過座位數目的一半，未知是否與天雨有關。記者步入昭隆街一間茶餐廳用膳，門口位置並無裝置探熱機，亦無店員協助記者量體溫，而其他食客均可自出自入。