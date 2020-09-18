大鼠戊型肝炎｜本月第三宗　居屯門長期病患71歲男子感染

本港連續兩日出現大鼠戊型肺炎確診個案，本年累計已有五宗，當中本月就有三宗。一名居於屯門、有長期病患的71歲男子，於瑪麗醫院覆診時，發現肝功能異常，其後證實確診大鼠戊型肝炎。病人現時情況穩定，他事前沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內亦沒有外遊。 衞生防護中心發言人指，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。中心的調查仍在進行中。中心已將個案通報食環署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

發言人指，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。



要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。



高危人士，例如有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

藍田79歲男子昨日確診

昨日本港亦有一名79歲、住藍田邨男子感染大鼠戊型肝炎，他於本月1日前往基督教聯合醫院急症室求診，同日入院，留院期間曾出現肝功能異常，他隨後於同月4日出院，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

一名有長期病患的89歲老婦，於本月4日確診。她因出現食慾不振、腹痛及黃疸，於8月17日由私家醫生轉介至廣華醫院急症室，同日入院，留院期間曾出現肝功能異常。