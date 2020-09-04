【大鼠戊型肝炎】牛池灣瓊麗苑89歲老婦感染　曾出現腹痛及黃疸

本港再新增一宗大鼠戊型肝炎個案。衞生防護中心公布，患者是一名有長期病患的89歲女子，居於牛池灣瓊麗苑瓊泰閣，潛伏期內沒有外遊。她曾出現食慾不振、腹痛及黃疸。她於8月17日由私家醫生轉介至廣華醫院急症室，同日入院。病人留院期間曾出現肝功能異常。病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。中心發言人提醒市民保持良好的個人、食物及環境衞生。

本港鼠患嚴重，大鼠戊型肝炎前年首度發現。（資料圖片／余俊亮攝）

衞生防護中心公布一宗大鼠戊型肝炎個案，患者是一名有長期病患的89歲女子，居於牛池灣瓊麗苑瓊泰閣，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，亦沒有進佩過生豬肉。她曾出現食慾不振、腹痛及黃疸。她於8月17日由私家醫生轉介至廣華醫院急症室，同日入院。病人留院期間曾出現肝功能異常。病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

與患者同住的兒子及孫女無出現病徵。中心暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中，並已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

市民應保持個人及環境衞生

衞生防護中心指，人類感染大鼠戊型肝炎可能的傳播途徑，包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。



中心發言人提醒市民保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女等，感染戊型肝炎屬高危人士，可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

一般而言，齧齒動物如老鼠，可以直接或間接傳播多種疾病給人類。市民應在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭；妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並須每天清理。