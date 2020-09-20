有中六生雨中跪地求留級　鄧飛：留班現有限額　若訴求大應再研究

有一名中六學生日前在雨中下跪，期望留級一年以追趕學習進度。教聯會副主席、中學校長鄧飛今日（9日）在港台節目《城市論壇》中指，問題值得社會關注，現行制度下留班有一定限額，每年級不得於多於百分之五的人數，若因擔心追不上進度，而要求留班的人數遠超限額，值得再作研究。另外，進步教師同盟成員、香港通識教育教師聯會幹事盧日高期望，期望教育局可因疾情特殊狀態，作彈性安排。

聯會副主席、中學校長鄧飛指，在疫情影響下，聯會亦接到其他中、小學生期望留級趕進度的訴求。（節目截圖）

日前一名黃大仙中華基督教會基協中學的中六生，因去年患上抑鬱症，加上社會運動影響，導致學習進度落後，故主動向校方要求留級一年，惟商討無果，逐決定在學校門外雨中下跪。教聯會副主席、中學校長鄧飛指，在疫情影響下，聯會亦接到其他中、小學生期望留級趕進度的訴求，直言問題值得社會關注。他指，在現行制度下，留班有一定限額，每年級不得於多於百分之五的人數，若因擔心追不上進度，而要求留班的人數遠超限額，值得再作研究，校本不能自行決定。



教育界立法會議員葉建源指，留級是很複雜問題，設有限制，但今年情況較特別，因有大量同學覺得追不上進度，能否以其他方法補足，是有待探討問題。惟其指，若多人因此要求留班，對體制衝擊很大，可研究復課後有沒有其他方法，包括考試延後、補課等，解決學習進度的問題。

教育界立法會議員葉建源指，業界可在復課後探討其他方法，包括考試延後、補課等，解決學習進度的問題。（節目截圖）

進步教師同盟成員、香港通識教育教師聯會幹事盧日高指，未接獲學生有相關訴求，期望教育局可因疾情特殊狀態，作出相關的彈性安排。中大教育心理學講座教授侯傑泰認為，由教育角度而言，留班是一個「習慣」，未切一定對學生好。

▼復課指引▼