新冠肺炎｜梁子超：航空公司需做好把關　確保乘客持有效陰性報告

連日輸入個案有上升趨勢，昨日新增23宗確診個案中，有19宗曾於潛伏期身處外地。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（21日）在港台節目《千禧年代》中表示，認為無論乘客是轉機還是直航，航空公司應檢視他們有是否持72小時陰性報告，停航空牌亦有需要，令公司可檢視詢問流程、檢測質素能否改善問題，希望政策確實執行。

梁子超認為，過去兩周輸入個案開始增多，反映全球疫情正在惡化，尤其在南亞、來港外傭的居住地。但他認為，若登機前做得好，持有效72小時陰性報告，「陰轉陽比例唔應該太高」。對於可否再收緊72小時的時限，他相信空間不大，難以再縮短。



港龍航空KA734航班本月18日從吉隆坡抵港，19日獲政府告知有5名乘客確診新冠肺炎，患者均曾由印度到吉隆坡。民航處指令港龍吉隆坡航班由昨日起至10月3日不准在港降落。他舉例，航機通常只得200、300人，一班機超過5人確診或以上比例偏高，有需要跟進檢測質素問題。



若患者到港才再作跟進，他認為已算遲，除了加重香港醫療負擔，若受豁免的機組人員或有風險，及其他乘客感染，有機會在潛伏期將病毒帶入社區。他建議，政府應充分利用隔離設施，減少以家居檢疫，及酒店的形式分散地隔離。