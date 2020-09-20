新冠肺炎｜11客確診　港龍吉隆坡抵港航班與印航　今起禁飛港兩周

本港持續有新冠肺炎輸入個案，衞生署表示，港龍航空KA734從吉隆坡來港航班，前日（18日）有5名乘客確診；而印度航空營運的AI310航班，本月18日有6名乘客確診。兩航班因觸及防疫措施下，禁止飛機着陸香港的標準，港府已根據第599H章，禁止港龍從吉隆坡抵港航班，以及印度航空營運客機，由今日（20日）起至下月3日着陸本港。翻查資料印航上月14日，曾因抵港航班累計錄得多人染疫，已遭禁飛本港14日，相隔不足一個月又再遭禁飛。

印度航空AI310航班本月18日有6名乘客確診，遭禁止在港着陸兩周。（印度網頁圖片）

衞生署今日回覆《香港01》查詢時表示，印度航空營運於本月18日由新德里飛抵香港的一班航班（AI310），有6名乘客確診新冠肺炎，衞生署遂引用第599H章《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，禁止印度航空營運的客機在今日至下月3日期間着陸香港。

翻查資料，在疫情期間，印航並非首次遭港府禁止來港，今年8月14日，印度航空一班由印度新德里抵港，客機累計逾20人確診，於於8月18至31日期間禁止降落本港。

民航處指令港龍吉隆坡航班由今日起至10月3日不准在港降落。（資料圖片）

就港龍航空KA734客機，衞生署表示，根據現行機制，由於國泰港龍航空營運於本月18日由吉隆坡飛抵香港航班（KA734）有5名乘客確診新冠肺炎，衞生署遂引用第599H章禁止國泰港龍航空營運由吉隆坡前往香港的客機在今日至下月3日期間着陸香港。

衞生署重申一直監察情況，並已由本月15日起收緊執行法例第599H章要求，若一班抵港民航客機上，有5名或以上的乘客確診；或連續兩班相同航空公司，從同一地點抵港的民航客機上，有3名或以上的乘客確診，都會觸發禁止飛機着陸香港的標準，涉事航空公司的相關航線會被禁止着陸香港14天。

港龍：涉事乘客提交的陰性結果符港規定

國泰發言人指，國泰港龍航空昨夜（19日)接獲香港衛生當局通知，9月18日由吉隆坡返港的KA734航班上，有5名乘客確診。有關乘客均是由印度乘搭印度快運航空（Air India Express）航班往吉隆坡的轉機乘客。港龍亦接獲民航處知會，根據香港法例第599H章，由9月20日至10月3日的兩星期內，港龍由吉隆坡前往香港的客運航班，將不獲許可於香港國際機場降落。

港龍原定每週營運3班，往返吉隆坡及香港航班。因應民航處指示，相關客運航班將停運至10月3日為止。現正在通知受影響乘客，退款或提供其他航班安排。國泰發言人強調，港龍謹慎遵從港府，要求曾到訪指定高風險地區（包括印度）人士的指定條件，根據本港衛生當局資料，涉事確診的KA734乘客所提交的陰性核酸檢測結果，均符合香港法例規定。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼