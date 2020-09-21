新冠肺炎｜房委會通過再延長寬減非住宅租戶租金75%　為期6個月

政府早前宣佈第三輪防疫抗疫基金，當中要求房委會、房協、機管局等，向非住宅租戶提供租金寬減，涉資約10億元。 房委會今日（21日）指出，已通過延長向房委會合資格非住宅租戶，或暫准證持有人的租金寬減，為期6個月，由今年10月1日至2021年3月31日為止。新一輪的租金寬減措施，將令房委會少收估計約6.25億元的租金收入。

房委會通過延長向房委會合資格非住宅租戶／暫准證持有人的租金寬減，為期六個月。（資料圖片）

房委會指，會繼續向合資格的零售和工廠大廈單位、巴士車長休息室，大部分廣告牌的租戶或暫准證持有人，以及停車場商用車輛月租戶，提供75%的租金寬減。

發言人指，延長寬減措施，估計可讓房委會轄下約2,500個零售，和約3,300個工廠大廈單位、約40份巴士車長休息室租約，以及約80個廣告牌的租戶或暫准證持有人受惠。另外，估計約2,600名停車場泊車位使用者亦會受惠。

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房委會發言人補充，租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，讓他們可以按現有租金，繼續使用和佔用有關單位。

房委會於今年3月及5月，通過向合資格非住宅租戶或暫准證持有人，提供6個月的租金寬減，上一輪寬減安排，由今年4月1日至9月30日為止。