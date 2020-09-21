兩學生涉阻交通案｜警形容男被告黑衣打扮似忍者　面巾下再戴口罩

去年10月13日，全港各區均有反《蒙面法》示威，兩名學生涉在深水埗阻礙交通被捕，並被控在公眾地方造成阻礙，二人否認控罪受審。當天接報到場的男督察稱，警方向聚集人士推進期間，看一名全黑好似忍者打扮的男子突轉身逃走，便即上前追截，發現該男子的頭巾下再戴有灰色口罩。辯方質疑警員追捕時視線曾受阻，被捕男非當他原先追截的目標。

女被告姓鍾16歲，男被告胡文俊（18歲），兩人被控於去年年10月13日，在‪深水埗長沙灣道及欽州街交界的馬路，與其他人士聚集，因而造成或導致公眾地方或交通受損或遭阻礙。

見人用卡板鐵欄堵路

督察黃耀彬供稱，駐守西九龍衝鋒隊第2隊，事發當日下午他接報長沙灣道與欽洲街交界有達100人示威，亦有人堵路。他因此帶隊到場，並看到有人用卡板及鐵欄堵路，期間有另一隊的督察向結集人士警告，他們正參與未經批准集結，但無人理會。

形容男被告打扮似忍者

黃續指，他看到有一名身穿黑衣黑褲的男子最接近他，該男子也戴著黑色頭巾，打扮「好似忍者」，警方推進時，他看到該男子轉身逃跑便作追截。黃最終在福華街將該男子制服在地，由於黃拉開該男子頭巾，發現他在頭巾內再戴了一個灰色口罩，於是將口罩脫下放到男子的褲袋。黃後來將該男交予另一警員處理，並稱黑衣男疑參與未經批准集結，以及違反蒙面法。

辯方質疑黃視線曾受阻

辯方盤問時卻指，黃追截黑衣男時視線一度受阻，也因地上有堵塞物曾轉移視線，指男被告並非黃原想追截的目標男子，黃不同意。

案件編號：KCCC554/2020