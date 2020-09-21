中環填海區泵房事故　金鐘道政府合署停冷氣　公僕憂淪病毒溫床

金鐘道政府合署泵房上周出現故障，影響大廈沖廁所水及冷氣系統。《香港01》接獲投訴，指大廈高、低座至今均無冷氣，惟大廈管理公司在停冷氣情況下，仍不准開窗通風，而政府部門亦沒有提供冷風機。有於大廈上班的職員，擔心空氣不流通成為病毒溫床，加上室溫高達32度，「個個流大汗咁返工」，更有人疑出現中暑情況。 政府產業署表示，根據機電工程署報告，本月15日，位於中環填海區的泵房內一個水泵的零件爆裂，影響供應海水到金鐘道政府合署的冷氣及冲廁水系統，機電署已加緊維修。至於大廈管理公司通告則指，預計冷氣最快本周初逐步恢復，暫時會提供通風機等。

金鐘道政府合署泵房出現故障，影響大廈沖廁所水及冷氣系統。（黃詠榆攝）

《香港01》接獲讀者投訴，指金鐘道政府合署因附近填海工程出現意外，由上周三（16日）起，高座和低座的冷氣系統受影響，惟部門沒有提供冷風機，大樓中層對正香港公園近窗位置，溫度高達32度。

有員工透露，由於部門不准開窗，在公眾服務如常運作下，擔心辦公室成為病毒溫床。不少同事在辦公室工作時，熱到「面紅耳熱」亦只能啞忍，形容「如在沙漠開工」。

金鐘道政府合署泵房出現故障，影響大廈沖廁所水及冷氣系統。（黃詠榆攝）

中環填海區泵房水泵零件爆裂

金鐘道政府合署管理公司，富城物業管理有限公司曾發出通告，引述機電工程署指出，因中環填海計劃第三期發生泵站意外，一台海水泵損毀，導致大量海水湧入泵房，影響製冷系統。通告稱，機電署曾通宵搶修，口頭承諾會於本周初盡快修復，大廈暫時會在不同位置，提供製冷機及通風機。

政府產業署回覆查詢表示，根據機電工程署的報告，在本月15日，位於中環填海區的泵房內一個水泵的零件爆裂，影響供應海水到金鐘道政府合署的冷氣及冲廁水系統。機電工程署已加緊進行維修，務求盡快恢復相關系統的運作。

產業署透過私人物業管理公司，為大樓提供日常物業管理服務。收到上述報告後，管理公司已即時通知合署各部門故障問題，並向各部門提供適切協助。本署亦已責成管理公司，在維修期間加強合署清潔，包括加密廁所清潔次數，及在有需要時在適當位置放置風扇及吹風機等。管理公司亦會適時向各部門匯報，機電署維修進度。