新冠肺炎｜土瓜灣政府合署社署社保助理確診　水務署取樣員染疫

新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增26宗確診個案，並有20多宗初步陽性個案。社會福利署今日（22日）表示，一名在土瓜灣政府合署土瓜灣社會保障辦事處工作的社會保障助理確診，最後上班日期為本月7日，其工作的辦事處自7月下旬已暫停對外開放。 另外，水務署一名水樣本取樣員也於今日確診2019冠狀病毒病，他的工作主要在水務設施及公眾可達的水龍頭（例如政府場地的水龍頭）抽取水樣本。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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確診的社會福利署社會保障助理最近一次上班日期為本月7日，其工作的辦事處自7月下旬已暫停對外開放，並改以其他模式維持有限度服務。該名職員工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫，向職員提供口罩及其他個人防護裝備等。其辦事處現時並無其他職員出現病徵或確診，社署已為該辦事處進行全面清潔及消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出合適的跟進。

水務署取樣員主要到政府場地水龍頭抽取水樣本

水務署也公布，該署新界西區化驗室一名水樣本取樣員今日確診2019冠狀病毒病，，目前已隔離。他最近一次上班日期為本周三（19日），工作主要在水務設施及公眾可達的水龍頭抽取水樣本，例如政府場地的水龍頭，沒有與公眾有直接接觸，工作時有穿着個人防護裝備，包括口罩和手套，署方指事件對食水安全沒有影響。



署方指，五名與他在工作上有密切接觸的水務署及其承辦商的人員，將接受隔離檢疫；亦已即時安排全面清潔及消毒有關人員在署內相關的工作地點，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫。