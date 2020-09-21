葵涌邨母涉勒斃智障兒悲劇　港府指已展開加強支援照顧者政策研究

葵涌邨母親涉勒斃智障兒慘劇，再度揭示智障人士及其照顧者困境。立法會福利事務委員會將於本周三（23日）召開特別會議討論，政府提交文件指，已就加強支援照顧者展開一項政策研究，以更全面地探討照顧者的需要，發展一套整全政策。 社署則表明，本年度起會增加更多暫顧服務及住宿照顧名額。

照顧智障人士壓力大，社會一直倡議增加照顧者支援。(梁鵬威攝／資料圖片)

政府文件顯示，截至8月底，日間暫顧服務及住宿暫顧服務的服務名額分別為160個及332個，政府指，社署會於2020至21年起，向已參加買位計劃的私營殘疾人士院舍，購買40多個宿位，提供住宿暫顧服務為有需要的照顧者提供更多服務名額和選擇。

住宿照顧服務方面，社署指，預計2020至21年至2024至25年提供額外約2200個15歲或以上的殘疾人士的津助名額，並在新發展項目或重建項目預留用地，興建康復服務設施，另在可行情況下，在空置政府物業及空置校舍或物色空置公共房屋單位，提供康復服務設施。社署亦透過「私營殘疾人士院舍買位計劃」增加資助住宿照顧服務名額，計劃於2020至21年起繼續透過該計劃購買300個服務名額。

葵涌邨映葵樓發生倫常謀殺案，一名46歲母親涉將其21歲智障兒子用膠袋勒斃。（黃偉民攝／資料圖片）

至於社區照顧及支援服務，社署則表示，透過津助非政府機構為殘疾人士及其照顧者提供各類服務，包括殘疾人士地區支援中心。

今月初，一名患有中度智障及過度活躍症的21歲男子，遭母親勒斃致死。他是家中長子，一直入住智障人士院舍，期間每周回家1至2次，惟今年8月尾因年滿21歲，需離開院舍，遂返回葵涌邨與父母及弟妹同住，其母疑因照顧問題致壓力爆煲，埋下殺子伏線。