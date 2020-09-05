葵涌邨謀殺｜案情曝光　3孩之母壓力爆煲　與幼女同房勒斃智障兒

葵涌邨凌晨發生母親勒斃智障兒慘劇！被勒斃的男子為家中長子，他因年滿21歲不合乎入住智障人士院舍的資格，8月尾離開院舍回家。據知，46歲媽媽昨晚（4日）特別與細仔調房睡覺，深夜以膠袋勒斃長子。至今凌晨她向鄰房丈夫稱：「阿仔（長子）佢走咗喇！」，丈夫聞訊通知細仔報警揭發事件。涉案的姓黃家庭一家五口居於葵涌邨映葵樓，父親任職的士司機、母親為家庭主婦。據知情人士透露，涉案媽媽有持家道、住所打理得井井有條，不排除因照顧壓力爆煲殺子。

據悉，被母親勒斃的21歲姓黃男子為家中長子，患有中度智障及過度活躍症。長子一直入住智障人士院舍，入院期間每周會回家1至2次，及至今年8月尾他因年滿21歲，不合乎入住資格需離開院舍。其後長子返回葵涌邨映葵樓寓所，與父母及一對13歲龍鳳胎弟妹同住。

黃父任職的士司機，涉案46歲陳婦為全職家庭主婦，主要照顧家人日常生活。長子回家後，母親就肩負起全職照顧者的責任。據悉，她疑因照顧問題致壓力爆煲，埋下殺子伏線。

事前支開細仔 凌晨勒斃長子

他們一家五口居於上址單位，屋內有兩間房，分別為父母睡房及三名子女的睡房，而13歲妹妹獨自睡一張床，兩兄弟睡子母床，21歲大哥睡下格床、弟弟則睡上格床。據了解，案發前媽媽着幼子與丈夫同睡，她則睡小朋友房。

警方調查後相信，今日凌晨12時至1時許，媽媽在女兒同房的情況下，以垃圾膠袋或膠枱布綁繩將長子勒斃。至凌晨3時許她離開小朋友房，並拍醒熟睡的丈夫稱：「阿仔（長子）佢走咗喇！」丈夫聞言大驚，立即衝向鄰房查看，發現長子返魂乏術及頸部有傷痕，他通知13歲幼子報警求助。

殺子後曾割脈自殺

警員及救護員接報到場，發現陳婦曾經割脈自殺，但傷勢並不嚴重，她涉嫌謀殺被捕，由救護車送往仁濟醫院治理。事後該對龍鳳胎弟妹被帶返警署，由警員代為看管，至於黃父留在單位內協助調查。

消息指，長子生前需服食安眠藥，以穩定情緒及幫助入睡，目前警方正調查是否有人落藥後殺人。另外，單位內並無打鬥及爭執的痕迹，單位內有少量血迹，相信為疑犯割脈自殺時流血。

鄰居指死者並無自理能力 涉事家庭曾向區議員求助

有鄰居表示，涉事家庭搬到上址居住約2至3年，平時並無異樣，出入與鄰居碰面都會打招呼。至於被勒斃的長子為智障人士，據知他沒有自理能力。涉事家庭的兩名龍鳳胎弟妹，曾因沒有帶門匙，到鄰居家中等待成年人回家開門。鄰居指，被捕母親平時亦沒有異常，但對事件感到驚訝。對於照顧者壓力問題，他稱涉事家庭曾向區議員求助，而疫情下他希望政府可提供更多支援。