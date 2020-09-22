滙豐傳被列不可靠清單　股價失守30元　關焯照：財息雙失

內地官媒消息指，滙豐銀行很可能被列入中國商務部《不可靠實體清單規定》，滙豐控股股價周一（21日）開市跌穿30元，全日低位29.3元收市。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照在商台《在晴朗的一天出發》受訪稱，滙豐銀行陷入中美角力，一邊被中方指出賣華為副董事長孟晚舟，在美國則被指洗黑錢，「好似香港咁畀人撳住」，加上未知將來中方會如何懲罰滙豐銀行，形容持有滙控是「財息雙失」，不單帳面損失，更派息也沒有。

9月21日，滙控股價以全日低位29.3元收市。（資料圖片 / 張浩維攝）

滙豐銀行傳列入中國商務部《不可靠實體清單規定》，引起市場反應，滙控股價昨日（21日）以全日低位29.3元收市。關焯照今早在《在晴朗一天出發》中分析指，滙豐銀行之後將很麻煩，首先是未來3年將維持0息環境，對銀行業務造成影響。同時，滙豐銀行陷入中美角力，中方指控滙豐銀行出賣孟晚舟，但滙豐銀行在美國的「底唔乾淨」，曾經有洗黑錢等紀錄，「你唔知滙豐背後仲有幾多嘢，中國將來亦唔知點懲罰佢。」他形容，滙豐銀行就像現時的香港，「俾人係咁撳住。」



滙豐銀行在美國被指洗黑錢 又遭中方指控出賣

關焯照認為，滙豐銀行的主要業務在香港，香港未來的變化多，難以預測發展。他知道不少港人有持有匯控，「無人預料到（滙控股價）會由年初嘅60幾蚊跌到落30蚊」，建議大家可以改變投資分配，否則只會迎來「財息雙失」的結果，即不單蝕帳面的金額，也沒有任何利息收入。