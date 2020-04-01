【新冠肺炎】匯豐停派息股價挫　張華峰感失望　料跌幅「差唔多」

散戶愛股滙豐控股﹙0005﹚取消派發2019年第4季股息，亦決定於2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，並不會進行任何普通股的回購，令股價於早上一度跌穿40元。 立法會金融服務界議員、經民聯張華峰接受查詢時分析匯豐走勢，他指匯豐雖一度跌穿40元，但已收復失地，認為匯豐今天的跌勢已「差唔多」。他對匯豐不派息的決定感失望，希望不要一刀切跟從歐洲的銀行政策，認為匯豐香港區作出中間、平衡的決定。

張華峰稱持股不多 籲匯豐勿一刀切全球停派息

張華峰表示，自己亦持有匯豐，但股數不多且「好耐之前留落嚟」，又指自己持有匯豐並非志在其息口。

張華峰認為，匯豐決定不派息，令長期持有匯豐的擁躉非常失望，「我諗大家都好失望，匯豐係全世界最多股東，特別係長期持有、擁躉都係為咗一年四次派息，每次派息回報率都幾高下。」他認為匯豐香港區不要一刀切跟從歐洲的銀行政策，並作出中間、平衡的決定。

至於匯豐前景，張華峰指，股民在短時間內一定會感到失落，短期內散戶可或會受影響，作決定時會更審慎，不會再「一見低就買」，但認為不派息決定只是因應疫情的短期政策，不相信有關政策會長期實行，希望疫情過去後能回復派息。