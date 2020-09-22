新冠肺炎｜迪士尼樂園9月25日重開　每周開放5天逢周二、四暫停

香港迪士尼樂園宣布，將於 9月25日重新開放。在重開初期，樂園將會實施一星期營運5天的安排，但逢星期二和四會暫停開放 ，措施維持至另行通知，若遇上公眾假期及香港迪士尼的指定特別日子，則會照常開放。此外，所有入場人士均須透過預約網站，以有效門票或會員卡預約到訪日期。

香港迪士尼樂園宣布，將於 9月25日重新開放。（資料圖片／梁鵬威攝）

最快今日起可預約

樂園指，因應政府要求，樂園會繼續實施人數管制，以及繼續採用網上預約入園系統。在到訪樂園前7日內，要預先在預約網站購買門票及預約到訪日期。「奇妙處處通」會員也須於到訪前預約，但可在到訪前8日內預約。

奇妙處處通會員可於9月22日開始預約，其他賓客的入園預約將於9月23日 中午12時正開始。預約過程中，須作出健康申報。

樂園內須佩戴口罩

樂園又指，在抵達香港迪士尼樂園時，須通過體溫檢測，否則不能進入園内。而在到訪樂園時，須佩戴口罩，在餐飲處所內飲食期間除外。

此外，香港迪士尼提供免費取消樂園門票及酒店預訂服務，直至2020年12月31日 。

員工維持每周放一天無薪假

據悉，樂園行政總裁楊善妮，今日向樂園內的演藝人員發信，除通知員工樂園將在周五重開消息，同時宣布樂園仍需維持，每周放取一天無薪假的安排。楊善妮在信中強調，目前正盡力透過不同措施控制成本，會繼續謹慎管理財政，樂園已申請政府兩期保就業計劃資助。《香港01》正就無薪假安排，向樂園查詢。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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推港人優惠 門票買２送１

樂園又表示，會同時提供門票及酒店優惠。香港居民可享有「三人遊、二人價」優惠，一日門票可買2送1，入園亦會免費獲贈頭箍或耳朵帽子，有效期至11月15日；而香港居民明年1月2日前，亦能享有樂園酒店優惠；至於「奇妙處處通」會員，則可享「好友同行」優惠，以每位減免200元價錢與好友入園。