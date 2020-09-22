新冠肺炎．9.22｜輸入個案持續高企　屯門醫院4歲男童初確診

第三波新冠肺炎疫情持續反覆，本港累計確診人數增至5,039人。近日本港主要新增個案由外地疫區輸入，不過多宗都是在酒店檢疫後期第二度病毒檢測時確診，而非在入境時發現，對社區威脅不小。昨半日初步確診少於10宗。 上周五（18日）生效的防疫社交距離措施，包括食肆可營業至午夜、酒吧和卡拉OK可重開、主題公園恢復營業等，將於本周四午夜屆滿。 特首林鄭月娥今日在出席行政會議前公布，限聚令人數，令每枱食客可維持上限4人等措施，直至下周四（10月1日）中秋節。

限聚令｜酒吧重開及食肆准營業至午夜實施5日 當局檢控32宗違規

【23:58】政府在上周五放寬一系列的防疫措施，包括重開酒吧、卡拉OK等場地，晚市堂食可營業至午夜12時等。警方和食環署至今，在五天內就第599F章規例向餐飲業務處所發出共32宗檢控。

保就業第二期｜惠康百佳獲批3.4億元補貼 承諾年底前回饋1.8億元

【22:47】本港兩大超市均有參與港府第2期「保就業」計劃，政府發言人今（22日）表示，兩間連鎖超級市場惠康和百佳的申請已經獲批，涉及工資補貼分別為1.845億元和1.6196億元，即合共約3.4億元；承諾受薪僱員人數分別為10,149和8,215人。

惠康和百佳提出的回饋計劃涉及金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%；惠贈弱勢社群的金額亦達基本回饋金額的50%。兩大超市承諾在今年12月底前完成執行回饋建議。政府已要求他們適時公開受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察。

新冠肺炎｜屯門醫院4歲男童初步確診 同房10病童須隔離

【20:10】屯門醫院公布，一名四歲男童昨日（21日）深夜因出現呼吸道感染徵狀，到屯門醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫，2019冠狀病毒病檢測初步結果呈陽性。他目前在兒科隔離病房留醫，情況穩定。



男童本身有長期病患，需要定時接受治療，最近一次是在上周五（18日 )上午，在該院兒科病房逗留近兩小時，大部分時間有佩戴口罩。感染控制組在得知男童檢測結果後展開調查，追蹤當日在兒科病房與他有接觸的醫護人員及同房病童。其中10名同房病童被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫；同房另外六名病童需要接受28日醫學監察。一名負責清潔病人洗手間的運作助理由於沒有佩戴全面罩，亦需要接受14日隔離檢疫。

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中秋節限聚令｜酒樓臨急變陣推4人餐 旺角迎囍8人一枱中間放隔板

【19:47】中秋節向來是一家人聚首一堂「人月兩團圓」的日子，然而今年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，食肆每枱不得超過四人同坐，今年中秋節（10月1日）市民或無法如往年般一家大小「做節」。酒樓是不少市民聚餐首選，有酒樓負責人坦言對政府安排大感失望，直言早前預計政府會放寬措施，現時要「臨急變陣」，安排四人套餐，並推出六人或12人的外賣盆菜宴。

亦有酒樓安排一張可坐八人的大桌，在中間放置透明隔板，每邊分開最多坐四人，變相讓一家人亦可「同枱食飯」。

新冠肺炎｜醫管局參與興建臨時醫院 接收自理力較佳患者

【19:16】港府委託內地團隊，在亞洲國際博覽館鄰近土地興建臨時醫院，樓高兩層，提供逾800張負壓病床。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今日表示，醫管局同事有參與建築部份，料臨時醫院提供多種治療方式例如打針、吊鹽水等、但用作治療重症患者則「幾大挑戰」。

新冠肺炎｜醫管局月底逐步增非緊急服務 周末加開手術、檢查時段

【18:43】新冠肺炎疫情有所緩和，醫院管理局準備逐步恢復服務量。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今日表示，現時外科、內科及骨科預約入院人數，已恢復約七成。醫管局於本月底開始，會以特別酬金計劃，加開非緊急及預約服務節數，處理積壓的病例個案，涵蓋手術、內視鏡、心臟科檢查及專科門診等服務，暫定相關安排持續至11月。

張子峯被多次問到積壓病人數字及輪候時間，但沒有正面回答。（李恩慈攝）

42歲男子涉違檢疫令判監12日 累計45人被定罪

【18:26】一名42歲男子因違反檢疫令，今日於觀塘裁判法院被判處即時監禁12日。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有45人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

新冠肺炎丨確診港大研究員坐椅驗出病毒 消息：日常於座位用膳

【18:09】香港大學公共衛生學院一名女研究員日前確診新冠肺炎，其工作場所有14個環境樣本對新冠病毒呈陽性，包括她用過的桌椅、電腦、滑鼠、實驗室的門柄等，而毗鄰1、2張櫈的座位樣本亦驗到陽性。據了解，該名女研究員雖然會戴口罩工作，但日常會於座位用膳，未知是否因此而把病毒留在座位表面。

保就業計劃｜百佳10月向基層發放4000萬現金食物券 惠康派8000萬

【16:58】新冠肺炎疫情打擊下，百業蕭條。百佳超級市場今日表示，向政府申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得接納，10月起將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元的現金食物券，預計受惠人數逾20萬。現金食物券毋需申請，20間社福機構將評估其服務對象的需要發放現金食物券。惠康方面，計劃與百佳相似，未來10個月將派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8,000萬元。

新冠肺炎｜今新增8宗確診 3宗本地相關 5人印度抵港包括1海員

【14:32】衞生署衞生防護中心公布，截至9月22日零時零分，中心正調查8宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計5 047宗（包括5 046宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增的個案其中5人由印度返港，其餘與本地個案有流行病學關連。

抗疫基金3.0｜活動演藝聯盟稱欠資助 馬逢國感觸落淚

【12:53】本港新冠肺炎疫情持續，政府早前推出新一輪「防疫抗疫基金3.0」，當中涉及3,100萬元資助4,100名藝術自由工作者及76間流行音樂會表演公司。

香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟及體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日召開記者會，指疫情至今本港現場表演活動停擺，千多間活動及演藝製作公司、過萬從業員生計受打擊。聯盟批評政府有漏網之魚，「係點揀選受資助？」促擴大受助範圍；馬逢國談及業界苦況時突然哽咽落淚，又透露曾有政府官員指「搞唔掂可以申請綜援」，予人涼薄之感。

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新冠肺炎｜迪士尼樂園9月25日重開 每周開放5天逢周二、四暫停

【12:02】香港迪士尼樂園將於9月25日重開。重開初期，樂園將會實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。

復課｜多間幼稚園擬借「託管」恢復全日面授 教育局促跟指引

【11:59】全港中小學及幼稚園於本周三（23日）起分年級恢復半日面授課堂，不過《香港01》發現，有數間幼稚園將會或疑似重開全日面授課堂。有消息人士表示，位於麗港城的朗思國際幼稚園，擬本周三起上午至下午均會進行教學活動，並安排學生在校內「翻熱飯盒」午膳，形同全日班面授課堂。校方接受查詢時解釋10月起只是提供「託管服務」，否認回復全日面授班。消息指，學校接到記者查詢後，以附近屋苑曾有確診個案為由，通知家長暫緩部份級別於周三起恢復面授課程的安排。

教育局表示，已聯絡相關學校，並提醒須按復課指引安排面授課堂。有幼稚園校長認為，目前教育局並無嚴格抽查學校，又無列明違反指引的懲罰等，不排除有學校藉「託兒」走灰色地帶，開辦全日班課程，認為情況並不理想，「有一個學生感染都可以爆發疫情。」

【11:36】消息指，今天新增大概9宗確診個案。



【11:30】運輸署表示，第一階段面授課堂明日（9月23日）恢復，中學的中一、中五及中六級、小學的小一、小五及小六級，以及幼稚園的高班（K3）學生將回校上課，預計交通會比較繁忙，學生應預早出門，以免延誤上學時間。

新冠肺炎｜林鄭：各防疫措施延長多七日 至10月1日中秋、國慶

【10:15】特首林鄭月娥，政府決定星期四午夜屆滿的現有防疫措施延長7天，至10月1日，即中秋、國慶當日，包括食肆堂食限坐最多4人一枱，營業至午夜12時；限聚令維持4人等。

對於由風險較高的指定地區抵港人士，需先提供72小時內檢測陰性證明，及在港預訂隔離酒店的確認書，否則拒絕登機，10個指定地區包括印尼、印度及美國等，衞生防護中心正審視其他地區是否有此需要。

新冠肺炎｜歐洲等多國再爆疫情 許樹昌籲政府定時更新高風險國家

【10:20】近日本地疫情緩和，惟輸人個案有上升趨勢。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日在港台節目《千禧年代》指，政府應視乎全球疫情走勢，更新高風險地區名單，舉例指英國、法國和西班牙等，近日再爆發疫情，加上天氣轉涼，料歐洲疫情會很嚴峻。他認為英國確診個數有上升趨勢，算是高危國家。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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確診大廈食肆｜天水圍感染源頭未明菲傭曾到頌富、天秀及天一商城

【00:00】衞生署今日（21日）公布增6宗新型肺炎確診個案，當中兩宗屬本地個案，另四宗由外地輸入。其中一宗源頭未明的本地個案，患者是一名60歲、住在天水圍天晴邨的菲傭。衞生防護中心晚上公布其行蹤，她除了曾到T Town（前稱頌富商場）及天秀墟外，亦到過天一商城。

輸入個案方面，有兩人均於檢疫期間第二次化驗樣本時對病毒呈陽性，中心公布他們分別入住「頤庭酒店銅鑼灣」及「華麗銅鑼灣酒店」。

↓↓本周日多區出現「報復式消費」人潮↓↓

昨日總覽：新冠肺炎．9.21｜今增6宗確診創6天新低 染疫外傭曾往頌富街市

新冠肺炎｜許樹昌：若酒樓食肆無爆發 中秋限聚令有望放寬至6人

新冠肺炎｜增6人確診 天水圍菲傭感染源頭未明 每周到頌富街市

新冠肺炎｜天水圍染疫菲傭曾到天秀墟剪髮 直擊居民理髮無戴口罩

新冠肺炎｜港大研究員確診 辦公室位置隔兩張櫈都驗出病毒

新冠肺炎｜6宗新個案中4屬輸入 張竹君料陸續有來 兩情況要停飛

復課｜港鐵周三起加密上下課時段列車班次 九巴將恢復校區巴士線

新冠肺炎｜周三起分階段恢復面授 楊潤雄探訪學校了解授課凖備

▼復課指引▼