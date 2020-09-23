復課｜疫情下小一女兒首返校　全家總動員陪伴　媽媽：畀啲信心佢

疫情下停課多時，中小學一、五、六年級，以及幼稚園高班學生今（ 23日）日重返校園復課，升小一的伊藍是其中之一。 在過去半個月，伊藍與不少小一新生一樣，在網上迎接新學年，師生透過螢幕「隔空」相識，感覺始終不實在。她形容道：「喺電腦見係假人，真正返學先係真人。」苦等返學的她，今日終於可以感受校園新生活，她直言十分期待結識新朋友。 一直相伴的媽媽卓太說，對女兒終於「開學」感到稍為緊張，一方面擔心幼女在校能否做足防疫，但同時期待女兒在新環境成長。今早一家五口總動員齊齊陪伴女兒上學迎新，卓太笑言：「畀啲信心佢，都算係一種鼓勵！」

「無懶床！」今早六時準時起床的伊藍，精神抖擻地回答道。

過去兩星期網上實時教學，伊藍只需八、九時起床，梳洗後吃過早餐，便直接在家準時11時上課，下午約1時完堂。可返校上面授課堂後，上學時間提早至8時，重返校園第一個挑戰，是要重新調節生理時鐘。卓太笑言，近日已訓練伊藍早睡早起習慣，女兒也自覺要求她幫忙「叫醒」，可幸今早「任務」順利完成，女兒更自動自覺起床，「感覺佢大個囡!」

卓太與丈夫連同兩位四歲的妹妹，全家總動員陪伴伊藍上學，卓太說：「希望畀多啲支持同信心佢！」

伊藍與媽媽下車後，手牽手結伴返校。（盧翊銘攝）

「喺電腦見係假人，真正返學先係真人」



這段長留家中學習的日子，伊藍坦言沉悶，師生透過螢幕「隔空」相識，感覺始終不實在，她形容「喺電腦見係假人，真正返學先係真人。」苦等返學的她，今日終於可感受校園新生活，她直言，十分期待結識新朋友。

在家上網課初期，卓太笑言，自己猶如女兒「書僮」，隨傳隨到為其解難，包括學習上的問題、如何上傳功課等技術支援。她坦言，既要照顧兩個幼女，又要兼顧大女兒「陪讀」，分身不暇易令人情緒暴燥，幸好女兒學習認真，已很快適應網課，她不用太過操心。

媽媽：作為父母要懂調節心態 隨時準備唔返得學



今日終於「開學」，伊藍與媽媽一同步入校園，齊齊洗手及量度體溫，然後在有蓋操場暫別。兩人不斷互相揮手，顯得難捨難離。

她說，昨日仍然為女兒升小感到稍為緊張，一方面擔心幼女在校能否做足防疫，但同時期待女兒在新環境成長，寄望她「返學返得開心，希望佢跟到。」

疫情持續，她說，作為父母都要懂得調節心態，執生應變小朋友在家學習的需要，「隨時要有心理準備唔返得學。」