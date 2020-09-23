復課｜學生染疫屯門五邑鄒振猷如期返校出席率6成　師生嚴陣以待

新冠肺炎疫情緩和，教育局早前宣布，全港中小學及幼稚園可分批在今天（23日）起，回校上半天面授課。早前有學童確診的屯門區五邑鄒振猷學校，除選擇自我隔離的學生及個別樣本流走需再檢測的5名師生，其餘逾百名曾返校師生的檢測結果皆屬陰性，該校在教育局及衛生防護中心建議下如常復課。 今早所見，該校師生及家長皆嚴陣以待。有帶女兒回校的家長直言，仍擔心疫情，惟難預計疫症何時完結，擔心長期停課會影響女兒成長，故在學校老師完成檢測及公布相應防疫措施後，決定容許女兒上學；另有家長表示對學校適時公布最新情況感放心，但亦有帶子女配備沒近視度數的眼罩式眼鏡，以加強防疫。 校長沈耀光說，今天約61%學生回校上課，校方已縮短9月至10月初的上課時間，至每天只有約3小時，盡量使用前後門、前後樓梯分流學生；另加長小息，加派老師維持秩序及分開如廁學生，避免太多學生同時聚集。

教育局早前宣布學校可於今日(9月23日)起分階段復課，早上屯門區的輕鐵迫滿學生及家長。（鄧穎琳攝）

今天是本學年首日可正式回校上面授課的日子，首批可回校學生包括小一、小五及小六。屯門五邑鄒振猷學校本月15日有一名10歲學童確診新冠肺炎，由於她曾在9月1日開學後，因電子設備不足曾回校上網課，學校為安全起見，爭取由政府為百多名曾返校師生檢測。校長沈耀光說，在9月上旬曾返校的69名教職員及37名學生中，除了兩名老師因樣本瓶沒扭緊需再檢測，以及3名學生選擇自我隔離14天外，其餘師生檢測結果皆屬陰性，故在政府部門建議下，學校今天亦一起復課，只是兩名待檢測結果的教員暫不入課室，只負責網課；至於確診女童現時仍留院，幸康復情況良好，相信短期內有望出院。

全港學校可於今日(9月23日)起分階段返校面授課程，回校生均做足防疫準備。而小六女生顏同學直言戴了面罩及口罩很感到很焗促。（鄭子峰攝）

小六女生：口罩加面罩很辛苦焗促 媽媽多番叮囑不可除



為減少學生聚集，學校用前後門、前後樓梯分流學生，不少學生除了口罩外，更戴上防疫面罩及眼罩。口罩外再加面罩的小六生顏同學則表示，不擔心被同學取笑，反而是感到辛苦及焗促，只是媽媽多番叮囑，自己亦擔心感染，故除了飲水外，不會脫下面罩及口罩。

家長黃太直言，得悉有學童確診後，一度考慮多等14天才安排女兒回校，直至大部分師生檢測結果為陰性，認為毋須太緊張。（林頌華攝）

家長：無人知疫症留多久、憂長期留家影響成長

家長黃太則表示，學校有學童確診，若學校教員沒做檢測會感到擔心，並一度考慮多等14天才安排女兒回校，但近兩天獲學校通知沒人染疫，故認為毋須太緊張：「無人知疫症會與我們一起多久，若長期禁止外出地成長，都有很大壓力，只能洗腦式提醒她要消毒、戴口罩。」

其女兒形容回校心情既緊張及期待，「驚功課會好多，但見到同學會較開心，可以一起上學、一起玩，而小息會避免太多同學聚集一起，盡量留在自己座位看書、畫畫。」

馮先生的一對子女分別是小一及小五，為首批可回校復課的學生。（林頌華攝）

開學前帶子女配眼罩式眼鏡 盼加強防疫



家長馮先生與太太陪同一對子女開學。馮先生說，校方容許家長選擇在家學習，但留意學校做了多項防疫措施，加上老師已完成檢測，故決定安排子女回校：「學業都要開始，盡快開始、盡快適應是好事。」雖然子女沒近視，但為加強防疫而專門配備了眼罩式眼鏡。其兒子馮同學則對回校感開心，「因為可以與同學上學， 一齊談天，落操場玩，（如果不可以落操場呢？）留在課室看書、談天。」

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小五男生周同學對擺脫電子教學及屏幕生活感興奮。（林頌華攝）

小五生：終於擺脫屏幕生活 做好防疫不擔心染疫

不少同學都對復課感雀躍，小五男生周同學說：「很開心不用再對著屏幕，可以與老師、同學見面，不用留在家這麼悶，又不用跟媽媽外出。」他說會做好防疫，故不擔心疫情，「只要確保自己的個人衛生，就應該不會驚，不會拉低口罩，媽媽也預備了(消毒)噴霧讓我噴枱面及椅子。」

全校出席率約61%

五邑鄒振猷學校的小一、小五及小六共有12班、合共約314人。校長沈耀光說，本周初曾以家長信了解是否讓子女回校上課，當時約67%表示會安排子女回校，而今早出席率約61%（192人），比上學年復課時僅約十個學生選擇留家多，他估計沒回校的學生主要是擔心疫情，故選擇在9月28日前繼續在家學習，「我們原預計小一多在家，但最終各年級缺席率相若。」

學校得悉有學童確診後，採取了多項措施，包括在9月17日專程花四萬多元為全校學生訂購適用於面授課的U型透明膠版，趕及在開學前完成安裝；另安排專業清潔公司在9月18日為全校進行抗菌塗層消毒。

小息須留在所屬樓層 老師當值禁學生聚集

為協助學生適應，沈透露，復課初期每天上課時間為3小時，只上中英數常，方便學生回家用膳，之後再自行安排時間看預錄影片。至於小息，學生須留在所屬樓層，進食則必須留在座位，小一班主任初期會留課室陪學生小息，而每層當值老師會增至兩人，提醒學生不可聚集。校方暫定在10月5日開始加長課堂，至12時40分才放學，屆時會加入音體藝等課堂，「體育課學生間至少留一米距離，以沒有接觸、伸展運動為主。」

▼復課指引▼