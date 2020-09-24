英國更新BNO資料列明可申三代同堂移英　移民顧問：查詢按年多7倍

英國政府今年7月宣布，將於明年1月推出名為「Hong Kong BN(O) Visa」的簽證，為持有BNO的港人及其近親提供入籍捷徑，居英5年後，再定居多1年便能申請成為英國公民。在相關簽證推出前，港人亦可透過過渡性准許證「Leave Outside the Rules（LOTR）」提前入境。 英國內政部周二（22日）更新BNO入境申請及LOTR的部分條款，列明持BNO港人可攜同無BNO的伴侶、以及其97年後出生的子女、子女的配偶及其未成年子女入境。換言之，現持BNO的港人可透過LOTR申請「三代同堂」一同提前入境。

英政府於官網列明，持有BNO的港人倘希望提前入境，可先透過LOTR方式申請逗留英國長達6個月，以便過渡2021年1月推出的港人居英的簽證。而BNO申請人可以家庭單位申請入境，即使其伴侶或配偶、1997年7月1日或之後出生的子女，及未年滿18歲的孫兒，或其他無持有BNO的同住家人，只須證明有親屬關係，亦可一併申請入境。



對於英政府允許「三代同堂」入境，BNO持有人申請配偶入境時，須出示婚姻證明書；至於未婚的伴侶，則須提供連續同居2年的文件證明；至於97年7月1日或之後出生的子女，則要出示出世紙等。合資格申請者，必須通常居住香港或英國，申請人須持相關有效證明文件，包括香港身份證、醫療卡、稅單或就讀紀錄等，並須出示銀行月結單及結存證明，以證明具至少6個月的經濟能力逗留英國。屆時入境英國可於當地工作、讀書，惟未能獲得任何社會福利。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，英政府周二更新資料前已聽聞相關消息。他指出，有意移民英國的港人對相關條款均十分熟悉，故未有因更新資料，而出現查詢急增的情況。張家禧又指，以往投資移民英國須具有2,000萬港幣資產，較少人會查詢相關申請。但自從英國今年宣布BNO持有人及其家屬可申請入籍後，一周大約接獲7至8個查詢，較去年同期一周僅接獲1宗多7倍。