澳外長批評中國人權　中國代表團：澳洲應先關閉離岸移民拘留中心

當地時間9月14日，澳洲外長佩恩（Marise Ann Payne）在聯合國人權理事會視訊發言中談及涉疆、涉港問題，並對中方進行批評。 中國駐日內瓦代表團發言人對此表示，澳洲方面對中國無端指責和公然抹黑，中方對此表示堅決反對，絕不接受，發言人稱，澳洲在人權問題上「雙重標準」，澳洲應首先解決自身人權問題，如關閉離岸移民拘留中心。

代表團發言人稱，新疆經濟社會和人權事業取得巨大成就，各族人民合法權利得到充分保障，過著平等團結、和諧安寧的生活。上千名近年訪問新疆的各國外交官、國際組織官員、媒體記者、宗教人士都親眼目睹了新疆穩定繁榮發展的大好局面和各族人民的幸福生活。

澳洲外長佩恩（Marise Ann Payne）。（網絡圖片）

代表團發言人稱，中國根據憲法和香港基本法規定，制定香港特區維護國家安全法，堵塞香港國家安全法律漏洞，切實維護國家主權安全，維護香港繁榮穩定，這與包括澳洲在內的各國作法並無不同。香港國安法明確規定尊重和保護人權，香港居民依法享有的各項權利和自由不會受到影響，澳方的指責毫無根據。

代表團發言人又稱，澳洲在人權問題上搞的是典型的「雙重標準」。他稱，如果澳洲「真正關心」人權，就應首先解決自身人權問題，切實保障難移民、土著人權利，關閉離岸移民拘留中心，在山林大火等重大災害中重視保障民眾生命財產安全，如果澳洲「真正關心」人權，就應關注自己盟友中廣泛存在的種族歧視、警察暴力、社會不公等問題，支持人權理事會落實有關決議，但很顯然，澳洲所作所為與其自我標榜的「人權衛道士」形象完全不符。

聖誕島移民拘留中心。（路透社/資料圖片）

代表團發言人說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何勢力都動搖不了中國政府維護國家主權安全的決心，任何勢力都無法阻止中國人民追求幸福美好生活的努力。

澳洲方面去年年底宣布重開聖誕島離岸移民拘留中心，採取強硬政策阻止移民和尋求庇護者非法入境。澳洲的離岸移民拘留中心曾因缺乏醫療設施而遭到人權組織批評。據澳洲媒體報導，今年年初，從武漢撤離的澳洲僑民曾被一度被安置在此進行為期兩星期的隔離。

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