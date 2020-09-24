Acrobat Reader推「Liquid Mode」　PDF可自動建智能大綱排版

過往在細小屏幕的流動裝置閱讀PDF檔案時，經常要透過不斷放大、左掃右掃才能順利閱讀，十分不便。Adobe今日（24日）宣布，免費版Acrobat Reader 最新推出「Liquid Mode」，透過人工智能及機器學習技術，能自動為文檔重新排列文字、影像及表格，以便在細小的屏幕上閱覽。該模式可創建智能大綱，亦能自訂字體大小、字距及行距等。

Adobe的最新研究顯示，65%的美國人曾在流動裝置閱讀內容時「感受到糟糕的體驗」，72%受訪者表示如果閱讀文檔更方便，他們將更願意在流動裝置上工作。Adobe指，為了解決使用PDF「最普遍的痛點」，目前已在iOS、Android、Chromebook裝置的免費版Adobe Acrobat Reader流動應用程式中推出「Liquid Mode」。

Acrobat Reader功能列上設「Liquid Mode」按鈕，用戶點選後，文件將自動重新排列文字、影像及表格，以便在細小的屏幕上閱覽。該模式可同時創建智能大綱，讓用戶可折疊及展開文檔內的各部分，包括可搜索的文本內容，用戶亦可自訂字體大小、字距、行距，以配合其閱讀偏好。

Adobe表示，日後用家無需再利用手勢縮放螢幕，即可調整文字大小、重新排列文本、點擊放大影像或使用互動表格。