【Adobe教學】合併檔案、刪除分頁　10個整理PDF常用小技巧

PDF格式的檔案在職場很常用，很多打工仔亦會使用Adobe的Document Cloud處理文書工作，但再是普及，很多人還是不熟悉整理pdf檔案的方法。想更有效率地使用pdf檔案，不妨參考Adobe香港及台灣區高級數碼媒體技術工程顧問所提供的10個技巧。 撰文：Ernest Wong

掌握整理PDF檔案的技巧，可更有效率地處理及分享文件。（Alejandro Escamilla / Unsplash）

有讀者問我，可否教一些日常會用到的PDF小技巧，讓他們工作時更得心應手？大家都不難發現，Adobe Document Cloud 的功能很強大，但大家日常只懂應用部分功能，有時候忘記又要上網看教程。倒不如我現在介紹一些PDF的常用小技巧，讓大家趁著年初溫故知新。

大多公司推出新產品後，會隨即舉行一連串的宣傳活動，及後或許需整理至少一份報告，供上司了解目前的情況，以預備下一輪的宣傳活動，或者及時調整宣傳策略。在製作報告的過程中，便有機會用上一些基本的PDF功能，展示項目現階段的成果。

這次我們介紹的工具，使用方法比較簡單，主要集中在Adobe Acrobat Pro DC工具欄目的上方：

1. 合併檔案

經過資料搜集後，有時候需要將幾個不同來源的PDF檔案合併在一起，這時需要使用「合併檔案」工具。

Step 1：按下「合併檔案」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：按下按鈕或者將檔案拖放到這裡，以新增檔案。

Step 3：用家可以按 符號可展開頁面、按垃圾桶刪除檔案，或者按放大鏡放大頁面查看PDF內容；

Step 4：亦可使用滑鼠拖放檔案至合適位置，完成後按「合拼」按鈕，在左上角的「檔案」位置選擇儲存或另存新檔。

2. 分割PDF

如遇文件頁數太多，擔心傳送速度太慢或者傳送失敗，可以分割檔案後再存檔。

Step 1：按下「組織頁面」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：按下按鈕選取檔案後打開

Step 3：在「分割」的欄目下，按需要選擇分割的形式，如果你想將每頁獨立成一個PDF檔案，就應選擇「頁數」、「1頁面」，按「分割」後便完成

Step 4：如果選擇「2頁面」，就是每2個頁面分拆成一個檔案

3. 排列PDF

製作報告時，或許需按頁面內容重新排列頁面次序，這時使用滑鼠拖放非常方便。

Step 1：按下「組織頁面」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟

Step 2：按下按鈕選取檔案後打開

Step 3：使用滑鼠拖放頁面至合適位置，完成後在「檔案」位置選擇儲存或另存新檔。

4. 刪除PDF部分頁面

因應需要，或需刪除部分不再適用的頁面，按垃圾桶或鍵盤上的 Delete 鍵就完成。

Step 1：按下「組織頁面」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟

Step 2：按下按鈕選取檔案後打開。

Step 3：按下垃圾桶或者鍵盤上的 Delete 鍵，以刪除不適用的頁面，完成後在「檔案」位置選擇儲存或另存新檔

5. 壓縮PDF

如報告使用的圖片數量較多，有機會導致PDF體積過大，不利保存或傳送，這時可嘗試使用「最佳化PDF」壓縮PDF。通過這項功能，筆者曾經成功將一本23.4MB 的電子書，壓縮至 6.31 MB，雖然不再屬非常高清的PDF檔案，但用於存檔絕對沒有問題。

Step 1：按下「最佳化PDF」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：按下「最佳化選擇的頁面」，然後在彈出的對話框中按「確定」，完成後在「檔案」位置選擇儲存或另存新檔。

6. 旋轉PDF

有時處理來源不同的PDF檔案，或者掃描時不小心選錯了方向，都可使用旋轉功能解決。

Step 1：按下「組織頁面」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：按下按鈕選取檔案，然後打開檔案。

Step 3：點選方向錯誤的頁面，按旋轉箭嘴以改變頁面方向，完成後在「檔案」位置選擇儲存或另存新檔。

7. 將PDF轉換成其他檔案格式

雖然不少報告的最終定稿都會以PDF格式儲存，但有時上司或客戶也有機會要求使用其他檔案格式，這時就可使用「轉存PDF」的功能。

Step 1：按下「轉存PDF」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：選擇需要轉存的格式，例如常用的JPEG影像、Microsoft Word、Powerpoint等格式，然後按下按鈕轉存。選擇需要另存新檔的位置，除了「我的電腦」和「Document Cloud」，亦可在「新增賬戶」位置選擇其他較常用的雲端儲存空間。完成後按儲存。

8. 將其他檔案格式轉換成PDF

我們亦有機會接收到其他檔案格式，例如JPEG或Word檔等，這裡有個快捷的方法，可以把多個檔案同時通通變為PDF格式，方便後續處理。

Step 1：按下「建立 PDF」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：選擇從單一檔案、多個檔案、掃描器等來源選取檔案，按下按鈕轉換為PDF檔案。完成後按儲存或另存新檔。

9. 在PDF插入頁碼

要讓PDF看起來整齊又專業，除了按內容排列次序，亦可按需要重新編排頁碼，這樣才容易參照或查找。這裡有多個插入頁碼的選項，用家有需要甚至可以為頁碼自訂格式。

+ 2

Step 1：按下「編輯PDF」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：按下按鈕選取檔案，然後打開檔案。

Step 3：按「頁碼和日期格式(U)...」，在彈出的對話框中選擇日期及頁碼格式，然後按「確定」。

Step 4：選擇字型、大小、顏色及自訂頁邊距離等，然後在需要插入頁碼及日期的相應位置，點選「插入頁碼」或「插入日期」，隨即可在下方預覽每一頁頁首及頁尾的效果，完成後按確定。

10. 搜尋及取代PDF文字

在製作報告的過程中，你可能想需要搜尋某些關鍵字，例如活動名稱、產品型號、產品名稱等。如在最終的PDF稿件中發現少量錯別字或者想要取代某些文字，可以使用搜尋及取代PDF文字快速地解決。

+ 2

Step 1：按下「編輯PDF」下新增旁邊的箭嘴按鈕，選擇開啟。

Step 2：按下按鈕選取檔案，然後打開檔案。

Step 3：按上方的放大鏡，然後在對話框的尋找位置輸入需要搜尋的文字，例如「世界」，然後按「下一個」，隨即可以找到文中的「世界」。用家亦可以選擇取代PDF的某些文字，例如在「尋找」輸入「世界」，在「取代為」輸入「天地」，隨即可以「天地」取代「世界」。如有需要，還可在右邊的格式位置選擇所需的格式。完成後在「檔案」位置選擇儲存或另存新檔。

Acrobat DC現在已經非常方便用家，除了直觀的界面，基本功能只需經過幾項設定就能完成。下次我會介紹一下，如果你已經離開辦公室，在戶外或客戶的辦公室發現PDF檔案有錯漏又可如何救亡。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O