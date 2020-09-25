6.26圍警總｜地盤工襲便衣警暴動罪成囚4年　官：暴力就是暴力

政府去年推出逃犯條例引發連場示威，6月26日有群眾在中環示威集會後轉往灣仔警察總部，並堵塞警總的多個通道，一名地盤工人參與其中，期間並襲擊一名口生痱的便衣警。地盤工早前經審訊被裁定暴動及普通襲擊罪成，亦是修例風波以來，首名經審訊後被裁定暴動罪成的被告，區域法院法官郭啟安在判刑時稱，要判背景良好的年輕人入獄感無奈，惟暴力就是暴力，這不會因崇高理想而改變，並著年輕人不應以政治主張及暴力手段作抗爭。判被告入獄4年。

被告岑曉麟（26歲）被控於去年6月26日在灣仔警署外參與暴動，及襲擊警員張金福。他早前已承認一項未有按法庭指令依期歸押罪，並欲承認交替的非法集結罪，但不獲控方接納。

官稱判年輕人入獄感無奈

郭官在判刑時稱，案發當日示威者包圍警總，並在外牆噴上侮辱性字句，強調警隊為本港的執法機構，示威者的行為屬衝擊法治，亦是本案加刑的因素。但當日示威者尚算克制，暴力程度亦較低，可視為沒有預謀事件，然而在場人士眾多，若他們按奈不住情緒，場面可失控。

他又稱，判刑不應考慮政治，又提及他三年前曾判一名背景良好的年輕人入獄，當時已告誡年青人不要以一時之勇以身以法，否則會付上沉重代價，然而三年後又要再判年輕人坐監，自然感到無奈。就被告被裁定罪成的暴動罪，須入獄3年10月，普通襲擊罪則入獄5月，兩罪刑罰同期執行；而未依時歸押罪則入獄2個月，並需分期執行，故總刑期4年。

根據資料，郭官在2017年判罰一名在旺角騷亂事件中，被裁定暴動及縱火罪成的被告入獄時，曾勸籲年青人不要以身試法。

警員張金福當天回警總上班時遇上示威者包圍及襲擊。(資料圖片)

警方稱歡迎法庭裁決

警方尊重及歡迎法庭裁決，並強調案中被告所干犯的罪行非常嚴重，對公眾安全構成極大威脅。警方重申絕不容忍任何破壞公共秩序、危害公眾安全的行為，對任何暴力及違法活動，警方絕不姑息，定會採取果斷行動和有效措施，恢復社會秩序。

中環集會後移師灣仔警總

控方案情指，去年6月26日傍晚，民間人權陣線於中環愛丁堡廣場舉辦公眾集會，集會完結後，大批人士到警察總部一帶聚集，堵塞道路及入口，並有人用油漆、膠帶等材料遮擋警總的閉路電視，及在警總外牆扔雞蛋和噴漆。

被告出門後買新黑衣

控方指被告當日中午外出時穿白色，之後奧海城購買了一件黑衣並即換上。晚上約11時許，被告在警總外，當時便衣警員張金福正準備回警總返工，張嘗試經側門進入時，遭現場人士辱罵及擲雜物，包括道路圍攔。

便衣警上班遇示威者襲擊

張稱他當時便衣兼未有戴委任證，有示威者問其身份時亦未有回應，之後卻被示威者尾隨及拳打腳踢，一名示威者更揮拳打他的臉，他當時口中所生的痱滋亦即時「爆咗」，痛了一星期。張稱他有隨手拿起「雪糕筒」及水刮防衛，有人向他扔雞蛋，最後獲同僚開閘才進入到警總。

被告自辯時承認曾搬鐵馬阻警總出入口，同時又以為張是不明人士及襲擊在場的人，並意圖衝擊警總，因此揮拳腳自衛，並以合理武力制止張。

+ 5 + 5 + 5

官指當晚情況已構成暴動罪原素

法官上周裁決時未有接受被告解釋，並稱當晚有數以千計示威者，有共同目或集體性質去包圍警總，被告參與堵塞其中一個閘口，本質上與其他參與者無異。示威者為了政治訴求，除包圍警總及堵塞各個出入口外，又在外牆噴侮辱性字句等，均是極具威嚇、侮辱或挑撥性的行為，故認為無論在主觀或客觀的準則上，均已構成了非法集結的情況，示威者更使用非法暴力去襲擊他人，該集結已足以構成暴動的原素。

法官又稱，觀看當晚片段情況，認為張或曾意外撞到女子，但未見他有襲擊他人，張遭受示威者追擊時亦沒有還手，被告卻在這時加入戰團。惟張案發後未有清楚記錄他被擊至爆痱滋是被告造成，認為裁定被告較輕的普通襲擊罪較為恰當。

案件編號：DCCC825/2019