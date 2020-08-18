6.26圍警總案｜警員稱返工遭示威者打臉　嘴角生痱滋　感覺特別痛

地盤工去年6月26日在灣仔警察總部外，涉拳打腳踢一名打算進入警署的便衣警，因而就暴動及襲擊致造成身體傷害罪受審。被襲警員憶述，他返灣仔警署途中，遭一名高大的示威者拳打右臉，恰巧他當時嘴角「生痱滋」，故當時感覺特別痛；辯方指「痱滋」有機會自行破裂，質疑他沒在事件中受傷，警員不同意說法。

被告岑曉麟（25歲）被控於去年6月26日在灣仔警署外參與暴動，及襲擊警員張金福。

原本休假臨時被召返警署

被襲警員張金福供稱，他於2008年加入警隊，一直隸屬灣仔區公眾活動組。事發當天他原本休假，但晚上收到上司指示著他返警署，他抵達警總附近目測有達千人聚集。他行往警總途中，已有人向他說「阿sir返工呀」、「死黑警，X你老母，打X你」，及後他一直遭人追打。

警員張金福(右)稱當時嘴角生痱滋，被擊中右臉，感覺特別痛。(李慧娜攝)

身沾蛋液拿水刮自衛

張續指，期間一名高大的示威者從他右方，拳打了他右邊臉部一下，而恰巧他右邊嘴角「生痱滋」，故被打後感覺特別痛。及後張走到灣仔警署平台，並遭集結人士用雷射光照射，及擲雞蛋，他未被雞蛋擲中，但其衣服沾到蛋液，及後他拿起交通雪糕和水刮自衛。

警員去醫院唔係咁理想

張又憶述，他在平台期間，立法會議員譚文豪及楊岳橋曾詢問他是否警員，他有向二人表明是警員。張稱他事後沒求醫，並解釋：「當時政治環境，警務人員去醫院唔係咁理想。」

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辯方質疑張沒有受傷

辯方盤問時，質疑張為何未在補錄記事冊時提及自己受傷，未提及「痱滋」破裂，他同意當時只提及因為生「痱滋」，所以被襲時更痛。辯方指出，「痱滋」有機會自行破裂，質疑張沒受傷，張不同意。

案件編號：DCCC 825/2019