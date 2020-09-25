政府文書助理絆倒便衣警　被裁定襲警罪成　求情稱案發後已遭解僱

反修例運動引發多次警民衝突，一名前政府文書助理主任被指，在去年12月21日尖沙咀「和你shop」活動期間，伸腳絆倒便衣警，令對方扭傷，他今（25日）被裁定襲警罪成；另有3名18至20歲的青年涉在去年10月，在紅磡黃埔花園「私了」便衣警兼堵路，今同被裁定襲警及阻礙交通罪成。

官指行為屬故意

在「和你shop」襲警案中，被告馮耀暉（28歲）被控去年12月21日，於尖沙咀海洋中心襲擊警員曾雋賢。裁判官指案發片段清楚顯示，被告伸出右腳絆倒警員，認為他當時故意犯案，判他罪成。

辯方求情時透露，他在2017年任職政府文書助理主任，但案發後一個月已被解雇，現時沒有工作，望法庭可考慮非監禁式刑罰，案件押後至9月30日判刑。

三青年襲警兼堵路亦罪成

另一案則涉3名被告，分別為鄧卓榮（18歲）、伍浩賢（18歲）及鄧卓凡（21歲），他們被控去年10月11日，在紅磡襲擊警員徐家俊，及投擲磚頭及竹枝阻礙交通。

裁判官裁決時表示信納被襲警員的證供，該警員稱看到3被告從拾起磚頭及竹枝擲到馬路，雖然警員只看到其中兩被告施襲，看不到在他背後施襲的人，但因現場只有3名被告及該警員，故裁定襲警及阻礙交通罪成。

辯方求情指，3被告因為社會情況才犯案，交通只受阻約半小時，望法庭輕判，裁判官為他們索取勞教中心、社會服務令、更生中心等報告再作判刑，案件押後至10月16日。

案件編號：KCCC2524、2995/2019