早產B小秋彥未好轉　父母感謝網民大量祝福　引述醫生指病況罕見

僅29周大，便因心臟衰竭而緊急剖腹出生的女嬰小秋彥，現正於瑪麗醫院接受治療。其父母在秋彥滿月前夕在社交平台發帖文，呼籲市民一起「集氣」，盼望奇蹟能出現在秋彥身上。 父母今天（26日）早上再發文，指昨天湧現大量祝福和支持，感謝市民的鼓勵及幫助。不過，小秋彥的病況未見好轉，父母引述醫生指秋彥情況罕見，「這是她行醫廿多年所接觸唯一的個案」，因秋彥同時需面對早產嬰兒普遍存在的風險，包括心導管不閉塞、壞死腸、腦缺氧所導致的身體不協調等，「每次處理不善，都是會致命的。」 父母稱，明白小秋彥也很辛苦及疲累，「要我們自己去決定放棄或繼續，真的太難、太辛苦、太大責任了，我們相信最好的結果一定會出現在我們這一家，然後我們會勇敢面對。」

小秋彥握著父母的手。 （未得歸家的小秋彥facebook圖片）

小秋彥父母回想起9月初時，出現腎衰竭的秋彥曾經短暫地重拾部份功能，令他們抱有希望，近日到醫院探望小秋彥前，也盼望醫生會宣布秋彥恢復腎功能，可以正常排便，「遺憾的是，都沒有這些劇情般的轉變。秋彥情況維持著一樣，一樣的讓人擔憂，一樣的讓人心痛。」

父母指，在秋彥出生初期，醫生已坦言「這是她行醫廿多年所接觸唯一的個案」，早產不是秋彥最主要的病狀和問題根源，但她卻需要同時面對早產嬰兒普遍存在的風險，包括心導管不閉塞、壞死腸、腦缺氧所導致的身體不協調等情況，「每次處理不善，都是會致命的。」

我望著彥彥，實在講不出『你要加油』這句說話，深怕連這樣也成為她的壓力。 秋彥父母

父母直言，明白秋彥已經十分努力，「想到彥彥還要努力地再面對這麼多的風險每次都要付出生命去搏鬥，每天生活在追逐奇蹟的人生，到底有多累呀？不但如此我們還是要面對每次搏鬥失敗留下的影響…」。父母連一聲「加油」也說不出口，「我望著彥彥，實在講不出『你要加油』這句說話，深怕連這樣也成為她的壓力。」

父母仍然盼望能有最好的結果出現在他們的家庭，呼籲市民一同繼續祈求，「要我們自己去決定放棄或繼續，真的太難、太辛苦、太大責任了，我們相信最好的結果一定會出現在我們這一家，然後我們會勇敢面對。」