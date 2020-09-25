早產女B小秋彥心臟衰竭　插喉湧出血水　父母盼網民集氣現奇蹟

在母體孕育29周的胎兒小秋彥，8月底因心跳慢緊急剖腹出生，被發現患上心臟衰竭，現於瑪麗醫院接受治療。滿月前夕，其父母在Facebook專頁指，她現在情況很壞，出現水腫及其他重要器官衰竭。她希望和網民一起「集氣」祈福，盼望奇蹟能出現在小秋彥身上。

據「未得歸家的小秋彥」專頁指，在今年8月26日，孕婦謝太接受產檢，發現體內29周的小秋彥心跳變慢，出現心臟衰竭，身體多處器官也出現積水，情況危殆。醫生即日為她剖腹誕女，女兒小秋彥出生時僅重1.18公斤，獲轉送瑪麗深切治療部接受急救及施手術。

插喉時不但肺流血水 連喉嚨也湧出血水

父母又指，醫生急救小秋彥的心臟，讓心房心室可以協調，並為她裝上了外置的起搏器；醫生亦為她插肺喉，引導積水向外流, 讓她的身體排走多餘積水；小秋彥數度出現爆肺，「她在插喉時不但肺流血水，連喉嚨也湧出血水」。醫護不停轉用呼吸機及拍肺，讓小秋彥塌了的肺部重新脹大。除此之外，小秋彥的血色素、血小板不足，出生短短數周已經歷換多次換血。父母認為，小秋彥在「默默地前行」，由每天排出12毫升小便量，慢慢增加至30毫升，最高峰達至78毫升，「這何嘗不是一個大進步，反映著小秋彥仍然堅持的努力？」

對唔住！媽媽在肚裡保護不了你，在外面也幫不了你，請你原諒媽媽。媽媽知你辛苦啦，但都想你繼續努力，捱過去，我和爸爸等着你回家呀......」 小秋彥媽媽謝太

然而，父母在滿月前夕發帖文稱，小秋彥秋彥情況很壞，再次進入「沒法排便—>水腫—>加劇其他重要器官衰竭—>身體進一步衰弱—>腎更差....」這個惡性循環。醫生好幾次沉重地向他們講述手術如何的高風險，告誡著他們要有心理準備，護師亦一早為我們事先作離別輔導。

謝太在帖文自言，「積下了很多的負面情緒，內心脆弱到不行。」。她在探訪小秋彥時曾對她說，「對唔住！媽媽在肚裡保護不了你，在外面也幫不了你，請你原諒媽媽。媽媽知你辛苦啦，但都想你繼續努力，捱過去，我和爸爸等着你回家呀......」她希望和網民一起「集氣」祈福，指非要強求秋彥留在身邊，「我們只想有一個最好的結局出現她的身上」。

從來沒有想過一夜之間可以有咁多人祝福彥彥🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ 代她向各位致謝🙏🏼🙏🏼 關於「七天祈福」是前晚做的決定 昨天凌晨發佈的post 不可思議的是， 昨天下午探訪彥彥時... 由未得歸家的小秋彥發佈於 2020年9月24日星期四

中文大學醫學院婦產科學系教授譚永雄指，胎兒出現心臟衰竭的情況不常見，且大多比較複雜，而多處器官積水是其中一個常見的病徵。他指，心臟衰竭的成因有很多，例如先天性心臟異常、貧血、感染或其他奇難雜症，存活率需視乎嚴重性及治療方法。