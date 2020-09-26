全民檢測｜華昇今拆走氣膜實驗室　設備搬到倉庫　與中央結算開支

全民檢測計劃於9月14日完結，設於中山紀念公園體育館、由華大基因旗下的華昇診斷中心管理的「氣膜實驗室」亦「完成任務」，華昇診斷中心董事長胡定旭今天（26日）表示，今天已把氣膜「放氣」、拆走，會連同其他設備搬到倉庫內，若本港出現新一波疫情，或再需做大型檢測時，可以在一周內重新啟用。至於實驗室在全民檢測期間的開支，會由中央「埋單」，但實際金額仍在結算。

華昇診斷中心董事長胡定旭表示，今天已把氣膜「放氣」、拆走，會連同其他設備搬到倉庫內。 (華昇診斷中心提供圖片)

胡定旭表示，今天會拆走氣膜實驗室，清空場地，設備會放置於倉庫，若本港出現新一波疫情，或再需做大型檢測時，可以在一周內重新啟用。被問到再啟用時是否仍需引入外援時，胡定旭稱，「大家唔需要太過執著需唔需要靠外援，如果一個測試係兩個禮拜，嗰段時候需要好多人，會唔會影響平時檢測服務？」他又稱，武漢、北京都有引入其他省市的外援協助檢測，「最重要有足夠檢測人員幫助我哋做檢測。」

政府早前指，全民檢測中實驗室運作的開支會由中央支付，胡定旭指，仍正與中央結算，所有支出由中央支付，但未知實際金額。

胡定旭指，仍正與中央結算全民檢測的費用，所有支出由中央支付，但未知實際金額。 （資料圖片／余俊亮攝）

他續指，華昇成立的初心是為了提供高質量、價格合理的測試，協助香港「開關」，現時華昇每天可以做到3萬個單管檢測，若以三合一方式混樣檢測，每天檢測量達9萬，他相信若港府推行健康碼、旅遊氣泡，華昇都可以提供足夠通量。他舉例指，現時機場為入境者的檢測需時8、9小時才有結果，或有加速空間，「各方面可以幫到香港重啟經濟，絕對願意參與。」

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