全民檢測｜觀塘區17萬人次檢測人數最多　屯門區為確診個案稱冠

為期14日的普及社區檢測計劃於周一（14日）結束，政府公布，累計有178.3 萬人次參與採樣，以及一共計發現32人為新增確診個案。 整個花費達5.3億元的計劃中，每10萬人平均有2個確診者。18區的檢測中心，觀塘區採樣人次最高，達17萬，找到1名確診者；其次為元朗區有約15萬人次，當中有3人確診。以區分所分別中，屯門區出現最多確診個案，有11個陽性樣本，而區內有10.5萬人次進行測試。 當局未能提供參與者的年齡分布，指無有關資料提供。

全民檢測「普及社區檢測計劃」共有178.3萬人次參加，以觀塘、元朗及沙田三區最多。（資料圖片/余俊亮攝）

離島區包尾 只3.1萬人次檢測

為期14日的普及社區檢測計劃於本周一（14日）結束，政府於計劃完成後翌日表示有178.3萬人次參與，當中1.7萬人重複檢測。政府發言人表示，觀塘區有最多人次進行檢測，有達17.3萬人次；其次是元朗區，有達15萬人次曾進行檢測；第三位為沙田區，有14.8萬人次，最少人進行檢測的為離島區，只有3.1萬人次到來檢測。

▼連日來到各區作全民檢測的現場情況▼

+ 7 + 7 + 7

6區全民檢測零確診

發言人續說，最終發現32宗確診個案。

最多人進行檢測的地區，是否為發現最多的確診個案？翻查連日來經全民檢測發現的的確診個案中，屯門區佔最多，一共有11宗，而當區有10.5萬人次曾參與計劃，是18區中排名第7位；其次是油尖旺區，一共發現6個確診個案，有9.9萬人次進行檢測。另外，有6個區域並無發現確診個案，分別為大埔區、中西區、東區、南區、深水埗區及灣仔區。

登記毋須填年齡 致欠分析資料

另外，政府發言人表示，參與普及社區檢測計劃的市民只須提供基本的個人資料，包括姓名、身份證號碼或出生登記編號及聯絡電話，因此，未能提供有關人士的年齡分布及性別等資料，惟進行有關檢測活動期間，部份區份雖未有出現確診個案，但同樣出現源頭不明的個案。