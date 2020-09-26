中年婦青衣超市偷值1800元食物　葵青新紮師兄涉妨礙司法公正被捕

葵青警區刑事調查隊早前處理一宗盜竊案拘捕疑犯後，消息指，負責調查的警員涉嫌偽造一份報案人不追究口供，並偽造簽名。警方表示，於4月13日接報，指一名女子懷疑在青衣一間超級市場盜去一批食物，總值約1,800元。警員員接報到場，以涉嫌盜竊拘捕一名51歲女子。 在警方審視該宗案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，新界南總區重案組接手調查，並於昨日（25日）在葵涌區拘捕一名22歲男警員。警方指，該名涉案警員將會被停職，目前他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

消息指，葵青警區刑事調查隊早前處理一宗盜竊案，拘捕一名精神上無行為能力的疑犯，負責調查的警員填寫並呈交一份報案人不追究口供，惟其上級留意到該份口供是由員工代替機構負責人簽名，於是生疑並揭發事件。

警方表示於4月13日接報，指一名女子懷疑在青衣一間超級市場盜去一批食物，總值約1,800元。警員接報到場，以涉嫌盜竊拘捕一名51歲女子。該名被捕女子已獲准保釋候查。

警方：非常重視人員操守

警方指，於審視該宗店鋪盜竊案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。新界南總區重案組接手調查，並於昨日（25日）在葵涌區，以涉嫌妨礙司法公正拘捕一名22歲男子。警方指，被捕男子為一名警務人員，他將會被停職，目前已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

警方續指，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。