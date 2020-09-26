廣西13歲少女陳屍水塘　手機影片顯示疑曾遭強姦　警稱是網絡影片

廣西南寧橫縣張先生的女兒在6月失蹤，翌日被發現陳屍村子後山的水塘。警方指少女死因無可疑，拒絕立案。惟張先生其後發現女兒手機內有疑似女兒遭強姦的影片。 橫縣警方在周六（26日）下午再發通報，指目前已對家屬反映的情況進一步展開核查，並提到初步調查顯示上述影片是死者與網民聊天時，對方發送過來的網絡影片。

據此前內地媒體報道，張先生女兒放學回家後，被一名女同學從家中接走，自此就失去聯絡。張先生翌日向警方報案，結果下午在村子後山的一個水塘發現女兒的遺體。張先生女兒手機的數據被刪除，張先生找技術人員恢復數據後，發現當中有數段影片，顯示有一名少女疑似遭強姦，以及數名全身赤裸的少女被毆打。張先生指，影片中的少女疑似他的女兒。

警方在最新的通報中指，經刑偵部門現場勘查，死者體表無外傷，排除外部暴力致死。經過多次調查詢問，警方在7月29日從死者同班同學陳某口中獲悉事發經過。陳某表示，當天放學後，她與死者相約玩耍，來到某個廢棄採石場水坑玩水。死者在玩耍期間不慎沉入深水，陳某試圖施救未能成功。警方稱，陳某事後感到害怕，回村後未向家長、老師及公安機關講述實情。

對於手機內影片的問題，警方指陳某將死者的手機帶回家中，並曾經使用過。警方其後在提取手機數據檢查時，發現其中存有涉及色情、暴力的影片，初步調查為死者與網民聊天時，網民發送給死者的網絡影片。

警方指，初步調查死者疑遭強姦影片，是死者與網民聊天時，網民發送給死者的網絡影片。（影片截圖）

警方指，綜合有關調查情況，案中沒有犯罪事實，故作出不予立案決定。死者家屬不服決定，已向公安機關提出刑事復核申請。警方目前正依法依規對家屬反映的情況進一步展開核查，並動員家屬同意對屍體進行解剖檢驗。警方又稱，已主動提請檢察機關介入進行立案監督，確保事件調查公平公正。

（綜合報道）