羅致光： 印尼政府新規定　明年起印傭護照、良民證費由僱主負責

勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌指，印尼政府移民工人保障局最近宣布將於2021年1月起實施新規定，屆時印傭出國護照、「良民證」，以及印尼社會保障供款費用將由僱主負擔。 另外，他亦談及政府現時為轉換僱主等待批出簽證的外傭，免費提供病毒檢測，但參與率並不理想，只有三分之一，他指原因為不少外傭甚至僱主誤信謠言，以為取樣過程痛苦，或擔心採樣中心屬高危地方而不願參與，勞工處會繼續宣傳。

勞福局局長羅致光於網誌表示，為免除印尼輸出勞工在求職、進行職業訓練以及接受就業服務轉介的過程中須支付的服務費用，以保障印尼勞工，令輸出勞工無需負上一身債務及支付十分高的利息，而產生的「債務束縛」，印尼政府移民工人保障局（Indonesian Migrant Worker Protection Agency）最近宣布，將於2021年1月起實施免除輸出勞工，其中包括外傭就業服務費用的新規定，日後印尼傭工申領出國護照、良民證，及印尼社會保障供款等約500至800港元的費用，將來或由僱主承擔。

出國護照、良民證，及印尼社會保障供款將來或由僱主承擔

然而，相關新安排或引起本地僱主及外傭職業介紹所擔憂。羅致光指，現時出發到海外工作及合約完成後的回程機票，以及當中涉及的其他交通費用；印尼職業訓練中心的就業轉介服務費用；辦理工作簽證及僱傭合約認證；以及身體檢查的費用及其他因應某些國家／地區額外要求而進行的其他健康檢查涉及的費用，均由僱主負擔；惟印尼政府新增出國護照、「良民證」，以及印尼社會保障供款費用，亦須由僱主負責。

至印尼政府，則將負責職業訓練及工作能力證書的服務費；不過新規定下亦有一項不確定情況──「住宿費用」，他表示正了解是否指僱主現為外傭提供的住宿地方，還是新的費用。

勞工處已與印尼駐港總領事館代表會面表達關注

他表示，勞工處已於星期五（9月25日）與印尼駐港總領事館代表會面，表達香港僱主及職業介紹所組織的意見和關注，包括新規定第5項費用（總數約為500至800港元）將由僱主承擔，以及職業訓練費用會否因為實施安排不夠妥善而最終轉嫁到香港僱主身上；期望透過積極溝通，確保新規定能有效執行，不會令僱主聘用印傭的費用大幅增加或對印傭來港就業造成不良影響。

印尼駐港總領事館：正與政府了解各項服務費用的內容及落實細節

印尼駐港總領事館表示，正與其中央政府了解各項服務費用的內容及落實安排的細節，並會向其中央政府表達香港僱主和職業介紹所組織的意見和關注，會盡快與香港僱主團體及職業介紹所組織溝通，介紹新規定的內容及實施詳情。

勞工處會繼續與印尼駐港總領事館保持密切聯繫，跟進新規定的具體內容、實施安排及其他細節。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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轉合約外傭參與採樣檢測情況不理想

此外，針對政府正為外籍家庭傭工進行防疫工作，包括為在轉換僱主等待簽證期間的外傭提供免費的新型冠狀病毒檢測。勞工處在港灣道體育館設立採樣中心，鼓勵僱主及職業介紹所安排這些留港外傭參與，預約接受病毒測試。羅致光指，了解到不少外傭甚至僱主誤信社交媒體所傳的謠言，誤以為取樣會很痛苦，或以為採樣中心屬於高危地方，因而不願意參與；亦可能是本地疫情有些紓緩，導致檢測參與率並不理想。以過往數星期每天約有180至200名轉合約待簽證的外傭計算，參與率只有三分之一。勞工處會繼續宣傳，並獲相關領事館協助鼓勵其國民參與。